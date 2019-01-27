''Кража века'' из Третьяковки: в России ''нашли'' украинский след

В похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи (Москва, Россия) нашли "украинский след".

Такое заявление сделал российский журналист Аркадий Дубнов в Facebook, отметив, что преступление было реализовано "демонстративно, бесстрашно и технично".

"Если серьезно, то я не удивлюсь, что кража "Ай Петри. Крым" окажется акцией вполне себе политической — в поддержку возвращения Крыма Украине. Совсем скоро, думаю, это прояснится", — написал он.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России кражу картины из Третьяковки назвали "ограблением века", утверждая, что ее стоимость могла составить миллионы долларов.

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