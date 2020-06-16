Кравчук спрогнозировал отстранение Путина от власти

Президент Росийской Федерации Владимир Путин будет отстранен от власти.

"Но я не думаю, что это будет скоро", – сказал в блиц-интервью OBOZREVATEL первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я думаю, если такая ситуация в России будет продолжаться, Путин обязательно будет отстранен от власти – или сам уйдет, или не переизберут", – спрогнозировал он.

Вместе с тем первый президент пояснил, почему, по его мнению, смены власти в РФ не произойдет в ближайшем будущем. "Российский избиратель пока оглушен кремлевской пропагандой. И главное для россиянина – "была бы страна родная, и нету других забот".

По мнению Кравчука, эта особенность ментальности россиян "будет работать на Путина".

"Но всему приходит конец. Поэтому придет конец и там – как приходил конец и нашим президентам, которые думали, что они уже схватили Бога за бороду", - заверил он.

Полную версию блиц-интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционер Андрей Пионтковский заявил о том, что Владимира Путина могут свергнуть 5-6 человек из ближайшего окружения.