Кравчук рассказал о силах, которые могут пошатнуть власть Путина

Внешние силы, способные пошатнуть власть президента России Владимира Путина, растут. Как только мировое сообщество предпримет масштабное давление на режим, окружение Путина также откровенно заявит о своей позиции.

Такое мнение в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" на YouTube высказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. "Ядумаю, в России сейчас вряд ли найдутся силы, которые могут пошатнуть власть Путина. Но такие силы в мировом сообществе растут каждый день",– отметил он.

По мнению первого президента, об этом, в частности, свидетельствуют публичные заявления высоких должностных лиц стран Запада. "Это не просто слова, а уже заявления конкретных должностных лиц", – сказал он.

По оценкам Кравчука, усиление давления на режим Путина неизбежно по объективным причинам.

"Я знаю, что такие действия Путина, его вмешательство во внутренние дела других государств, его систематическое нарушение норм и принципов международного права, его методы уничтожения своих оппонентов могут привести к такому давлению мирового сообщества и санкциям такого масштаба, что России будет трудно его выдержать", – спрогнозировал он.

"И тогда и окружение Путина, и все другие могут заявить о своих позициях более открыто и более откровенно", – добавил первый президент.

Как писал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перечислил три условия, при которых, по его мнению, можно остановить агрессивную политику главы Кремля Владимира Путина. В частности, он указал на необходимость предотвращения агрессивных действий.