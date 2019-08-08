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В "ДНР" истерика из-за нового командующего ООС: генерал назвал причину

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Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, назначенный новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе (ООС), никогда не был фигурантом скандалов.

"Это говорит о его отношении к подчиненным, отношении к делу". Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-начальник пресс-центра АТО Роман Туровец.

Комментируя истерику, которую это назначение вызвало в террористической "ДНР" и у российских пропагандистов, он заметил: "Если любой украинский военный может представлять угрозу для российской армии, это огромный плюс для этого офицера или сержанта. Значит, всё в порядке".

Генерал Владимир Кравченко

Генерал Владимир Кравченко

Газета.ру

"А Кравченко – адекватный генерал, который будет там на своем месте", – убежден Туровец.

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Говоря о решениях, которые тот должен принять, он напомнил о том, что "командующего ООС нельзя назвать самостоятельной фигурой, он подчиняется высшему руководству". "Но там, где необходимо принимать самостоятельные решения, он будет принимать правильные решения", – сказал Туровец.

"Исходя из того, какие задачи возложены на ООС на сегодняшний день, никаких новых решений он принимать не будет. Есть четко определенные задания, четко определенные полномочия. И он будет продолжать их выполнять", – спрогнозировал офицер.

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Как писал OBOZREVATEL, назначение Владимира Кравченко на пост командующего ООС вызвало тревогу в террористическом "ДНР" и у кремлевских пропагандистов. Так, одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов заявил, что делом всей жизни Кравченко является борьба с Россией и что он является одним из наиболее принципиальных генералов современной армии Украины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Роман Туровец Владимир Кравченко
Место
Украина
Тег
Новости России
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