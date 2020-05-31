Красноярский политик и бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за преступление 26-лет назад, написал письмо президенту России Владимиру Путину, критически высказавшись о происходящем в стране, которой тот руководит.

Послание он передал из СИЗО-1 через своего адвоката, подчеркнув, что находится сейчас с главой РФ в похожих условиях. Об этом сообщает "КП Красноярск", публикуя скан письма.

"Вы в бункере своей резиденции, а я в бункере одиночной камеры СИЗО-1 г. Красноярска. В этих условиях мне открылся вид на страну, за которую появилась тревога. Мы подошли к краю пропасти, где в многонациональной богатой стране – России – власть не верит своему народу! А народ не верит власти! Это большая беда", – написал россиянин.

Быков написал Путину письмо из СИЗО

Отметим, что Быков был арестованный по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов своей преступной группы. В письме политик напомнил, что на суде, где он просил о домашнем аресте или залоге, за него поручились герои СССР, олимпийские чемпионы, однако тот не учел слова "этих уважаемых людей", а поверил тем, "у кого на счету более 25 лет в заключении".

По его словам, он это уже проходил 20 лет назад в Мещанском суде Москвы и уже тогда понял, что "что-то в стране идет не так, как должно быть в демократическом государстве".

В частности, россиянин убежден, что тогда он как депутат законодательного собрания боролся за то, чтобы Красноярский алюминиевый завод остался в Красноярском крае. При этом время только показало его правоту: ведь ранее народ Красноярского края его поддерживал, а сегодня увидел, "к чему мы пришли".

Письмо Быкова Путину krsk.kp.ru

"Экономика развалена, несколько миллионов гектар леса сожжены, происходят потопы в населенных пунктах, взрываются склады в непосредственной близости, где живут люди. Город Красноярск и его жителей затравили "черным небом", государственные чиновники выпрыгивают из окон своих домой и административных зданий, огромное хищение денег выделенных на проведение зимней Универсиады-2019, а власти, которые эти безобразия допустили, получают государственные награды и почет. Людей же – в тюрьму, за верную службу своей Родине и своему народу", – возмутился Быков.

В конце бизнесмен задал Путину вопрос о том, почему власти не уважает свою страну и свой народ. При этом подписал он свое обращение как "патриот России и своего народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист, корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк рассказал, что Путин находился в максимальной изоляции, ни с кем не общался и не проводил публичных встреч. По его словам, вероятнее всего, российский лидер жил в своей резиденции Ново-Огарево, из-за чего возникло выражение "сидит в бункере".