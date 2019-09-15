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15 сентября • обновлено в 06:14
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"Красная тряпка": ученый указал на раздражающий фактор Крымского моста

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Крымский (Керченский) мост из-за своей дороговизны фактически превратился в раздражающий фактор для россиян.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. "Этот Керченский мост – как красная тряпка, он раздражает. И чем дальше, тем больше будет раздражать", – сказал он.

Ученый напомнил о том, что в строительство моста были вложены колоссальные средства, и эксплуатационные расходы также очень велики. В частности, "ставится какая-то супердорогая система контроля, контррельсы, и все прочее. И все это за счет налогоплательщиков", – подчеркнул он.

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И это при том, что "этот мост никому не нужен. Кто туда едет? Едут только какие-то идиоты", – заметил Медовар.

"В этот Крым уходит немеряно денег, как в черную дыру, а вместе с тем у нас масса депрессивных регионов, которые еле-еле влекут существование. Народ уже недоедает. Я вижу по магазинам, сколько люди покупают, и насколько меньше заполняются корзинки, которые они выносят из магазинов. Это видно даже в Москве. Про регионы, где зарплаты по 10 тысяч рублей, я уже не говорю", – сказал он.

Дороговизна Крымского моста раздражает россиян

Дороговизна Крымского моста раздражает россиян

Крымский мост

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Медовар заявил о том, что открытие железнодорожного движения по Крымскому (Керченскому) мосту представляет собой реальную угрозу для этого сооружения. Он также рассказал о непоправимом экологическом ущербе, который мост наносит Керченскому проливу и Азовскому морю.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Медовар
Место
Россия
Теги
Крымский мост Новости России
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Комментарии
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Меня как простого русского оккупанта мост пинзец как раздражает. Из каждого десятка вяленых йожыков которые я запасаю на зиму государство отбирает у меня одного целого и еще треть от второго на какую-то супердорогую систему контроля, контррельсы и все прочее. Лучше бы пенсионерам раздали и яжматерям. Моя корзинка из березовой коры с каждым походом в супермаркет заполняется все меньше, а Кетай захватывает Сибирь все больше. СУГС, ёпста
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Я вижу по магазинам, сколько люди покупают, и насколько меньше заполняются корзинки, которые они выносят из магазинов". Он что у выхода из супермаркетов сидит и просит на пропитание? Раз так тщательно просматривает содержание корзинок)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мост- это красная тряпка для Медовара и всех шеневмерликов. А мы им гордимся.
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