"Красная тряпка": ученый указал на раздражающий фактор Крымского моста

Крымский (Керченский) мост из-за своей дороговизны фактически превратился в раздражающий фактор для россиян.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар. "Этот Керченский мост – как красная тряпка, он раздражает. И чем дальше, тем больше будет раздражать", – сказал он.

Ученый напомнил о том, что в строительство моста были вложены колоссальные средства, и эксплуатационные расходы также очень велики. В частности, "ставится какая-то супердорогая система контроля, контррельсы, и все прочее. И все это за счет налогоплательщиков", – подчеркнул он.

И это при том, что "этот мост никому не нужен. Кто туда едет? Едут только какие-то идиоты", – заметил Медовар.

"В этот Крым уходит немеряно денег, как в черную дыру, а вместе с тем у нас масса депрессивных регионов, которые еле-еле влекут существование. Народ уже недоедает. Я вижу по магазинам, сколько люди покупают, и насколько меньше заполняются корзинки, которые они выносят из магазинов. Это видно даже в Москве. Про регионы, где зарплаты по 10 тысяч рублей, я уже не говорю", – сказал он.

Дороговизна Крымского моста раздражает россиян Крымский мост

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Медовар заявил о том, что открытие железнодорожного движения по Крымскому (Керченскому) мосту представляет собой реальную угрозу для этого сооружения. Он также рассказал о непоправимом экологическом ущербе, который мост наносит Керченскому проливу и Азовскому морю.

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