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"Козлы отпущения!" В России запаниковали из-за появления "японских" Курил

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В России назвали провокацией размещение Курильских островов на карте Японии в честь проведения Олимпийских игр в 2020 году.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает "360". Сенатор обвинил Японию в подготовке провокации, которая готовится против российских спортсменов.

"Во-первых, сделали это организаторы, которые проводят Олимпиаду. Вне всякого сомнения, там есть некое согласование по рекламной продукции, по каким-то другим вещам и те, кто это делал, отлично понимали, что это будет замечено, что это вызовет общественный резонанс", – возмущался российский политик.

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Клинцевич добавил, что такие действия Японии могут привести к серьезным последствиям.

"Но у меня большая степень уверенности, что было получено добро, так сказать, нейтральным людям на эту провокацию, из которых потом будут делать козлов отпущения", – отметил он.

Сенатор заявил, что Россия будет требовать официального опровержения относительно данного инцидента с Курилами.

"Мы требуем, чтобы было получено официальное некое опровержение, официальное извинение перед Россией с точки зрения этой политической, территориальной провокации", — заявил Клинцевич.

Также председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал обозначение Курил японскими – заходом за "красную линию".

Курильские острова

Курильские острова

"Изображение Южных Курил частью Японии на официальной сайте Олимпиады-2020 – это уже не частная инициатива, а нечто большее, т.е. заход за "красную линию". В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ – быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды", – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запаниковали из-за "присвоения" Японией части Курильских островов, которые на сайте Олимпийских игр 2020 года отмечены как японская территория.

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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
А оккупация Крыма это значит не заход за "красную линию" ? С волками жить - по волчьи выть, вы сами выпустили джинна из бутылки и на мародёров и захватчиков, законы как правило не распространяются и Крыш - нам, вам ещё не раз аукнется !
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Как Крым присоединяться и восстанавливать мифическую "историческую справедливость" так все рады а как запахло жареным на Курилах так пердаки горят ярким пламенем.Такими темпами Германия на Кенинсберг(Калининград) предьявы кидать начнет и Финляндия заберёт себе Выборг и остальные захваченные СССР территории....
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