"Козел!" В России вспыхнул скандал из-за избиения учительницей школьника. Видеофакт

В российском Новомосковске учительница на уроке избила ученика линейкой и обозвала его козлом.
Видео было опубликовано на YouTube под заголовком "Палка и оскорбления — залог успеха". На кадрах видно, как женщина бьет мальчика огромной линейкой и при этом громко ругается.
Как передает НТВ, педагога уже уволили, но в соцсетях мнения разделились.
Многие бывшие ученики утверждают, что, несмотря на излишнюю эмоциональность, учительница — "человек простой и душевный, небезразличный".
При этом на сайте школы указано, что у преподавателя высшая категория и педагогический стаж около 25 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Казани толпа школьников зверски избила одноклассника.
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