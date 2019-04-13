|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Козел!" В России вспыхнул скандал из-за избиения учительницей школьника. Видеофакт

637

В российском Новомосковске учительница на уроке избила ученика линейкой и обозвала его козлом.

Видео было опубликовано на YouTube под заголовком "Палка и оскорбления — залог успеха". На кадрах видно, как женщина бьет мальчика огромной линейкой и при этом громко ругается.

Как передает НТВ, педагога уже уволили, но в соцсетях мнения разделились.

Многие бывшие ученики утверждают, что, несмотря на излишнюю эмоциональность, учительница — "человек простой и душевный, небезразличный".

Новости
В школе Киева жестоко избили 8-летнего мальчика: первые подробности

При этом на сайте школы указано, что у преподавателя высшая категория и педагогический стаж около 25 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Казани толпа школьников зверски избила одноклассника.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения