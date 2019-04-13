"Козел!" В России вспыхнул скандал из-за избиения учительницей школьника. Видеофакт

В российском Новомосковске учительница на уроке избила ученика линейкой и обозвала его козлом.

Видео было опубликовано на YouTube под заголовком "Палка и оскорбления — залог успеха". На кадрах видно, как женщина бьет мальчика огромной линейкой и при этом громко ругается.

Как передает НТВ, педагога уже уволили, но в соцсетях мнения разделились.

Многие бывшие ученики утверждают, что, несмотря на излишнюю эмоциональность, учительница — "человек простой и душевный, небезразличный".

При этом на сайте школы указано, что у преподавателя высшая категория и педагогический стаж около 25 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российской Казани толпа школьников зверски избила одноклассника.

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