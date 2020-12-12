Вы будете смеяться, дорогие друзья, но коварный Кремль внезапно нанес удар по украинцам. Почему будете смеяться? Да потому что удар этот просто прекрасная иллюстрация суммы интеллектуальных способностей Москвы плюс их уровень возможностей. То есть в первом случае (интеллект) величина отрицательная, а во втором – просто понижающий коэффициент.

Итак, чтобы как-то оправдать свое существование и поддержать дух непрерывной победы в стиле "мы всем накидаем" в глазах собственного населения правительство России опубликовало обновленный список граждан Украины, касательно которых вводят специальные экономические санкции. Об этом сообщила пресс-служба российского Кабмина. Всего в перечень вошли 849 человек. То есть не увидят украинские политики и чиновники красот Воронежа, не смогут посетить исторические улицы Мухосранска или Воркуты, а про курорты Магадана вообще можно забыть. Придется ограничить свои желания и страдать на курортах Турции, Греции, Италии, а вместо исторического здания сортира на центральной улице какой-нибудь Перми гулять по Колизею или улочкам Мадрида. Жестоко, очень жестоко. Наверное, еще и рублевые счета в российских банках арестуют.

Список жертв российских репрессий тоже многое говорит про уровень интеллекта авторов. В него вошли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также депутаты из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Герус, Александр Качура и Гео Лерос. Ладно Качура и Ольга Василевская-Смаглюк, тут хотя бы формальная логика есть? Но Геруса зачем? Ведь он как раз добивался разрешения на покупку электроэнергии для Украины из РФ, чтобы разорвать наше сотрудничество по интеграции украинской Сети в европейское сообщество. Именно Герус предлагал оставить без работы украинских энергетиков и горняков, вызвав обострение социально-экономической ситуации в Украине, а деньги отправить россиянам. И вот такая благодарность! Про Бужанского вообще, простите, матерный анекдот. Да у Кремля более полезного человека в Верховной Раде даже среди ОПЗЖ нет. И Бужанский, наверное, единственный кого эти санкции реально заденут. Но нет пощады никому, когда дурак схватился за топор

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.