Есть в Мордоре такой типа "журналист", называется он Александр Коц (в миру, для своих - Саша Поц).

Этот Саша давно и плотно трудится не столько на СМИ, в которых числится (нынче подвизается он в "КП"), сколько на одну мордорскую трёхбуквенную контору, известную своими "шпилевыми" похождениями.

Я уже писал об этой "выдающейся творческой личности", по странному стечению обстоятельств постоянно появляющейся в горячих точках планеты, где та самая контора имеет "свой пиковый интерес". Или в ближайшее время его заимеет.

По-сути, Саша выполняет роль своеобразного информационного "носа" этой самой конторы, которая из трёх букв. По нему можно судить, где и когда в ближайшее время зашныряют "ихтамнеты" и прочие представители кремлёвской фауны.

Благодаря такой неодинарной "творческой" работе, Саша постоянно имеет эксклюзив по всяким войнушкам и заварушкам. То с авиабазы Хмеймим, то из окопов под Дебальцево, то из каких-то джунглей в Руанде... Везде Сашу российские военные сопровождают, встречают, всё показывают. И на прощание даже иногда наливают, несмотря на то, что они так поступают далеко не со всеми и даже не с первым встречным журналистом - ибо отнюдь не отличаются дружелюбием ко вского рода журншл*хам и "прочим пид*расам...".

А для Саши всегда открыты все двери. И даже временами накрыт стол...

Естественно, у этого самого Саши - весьма насыщенная и бурная жизнь, море впечатлений. Кроме того, в его голове роится множество всяких мыслей по поводу современной геополитической ситуации в целом на планете и в отдельных её странах. Уж не знаю, сам ли он их "думает" или ему их где-то подсказывают...

Но так же, естественно, Саша спешит поделится ими с максимально возможным количеством людей посредством свой деятельности в СМИ, в частности, газеты "Комсомольская правда".

Новости Почему США ликвидировали Сулеймани и при чем тут Кремль

Так вот, совсем недавно этот плюгавый "вестник Апокалипсиса" разродился очередным "большим интервью". В смысле, не сам написал, а сам дал. В нём он в очередной раз в стиле "от тайги - до британских морей Красная Армия всех сильней" кратко изложил основные актуальные информационные тезисы той самой "шпилевой" конторы, где на досуге подрабатывает. И среди прочего бреда на велико-имперскую тему, который он нёс в ходе этого интервью, заявил, что, мол, поведение нынешнего Президента Беларуси Лукашенко сулит для этой страны повторение "украинского сценария".

Пока оставим в стороне морально-этическую сторону такого рода заявок всяких российских информ-дебилов, лезущих с ценными указаниями к лидеру соседней, суверенной страны.

Но отметим следующее.

Саша Поц, как человек дисциплинированный и "практически военный", открывает рот и озвучивает те или иные "посылы" исключительно "по-команде". Без неё, Саша них*ра не делает и даже не пытается делать. Если он "что-то" ляпнул или где-то появился, это означает, что ту самую "шпилевую" контору "данная тематика" весьма заинтересовала.

Посему, вангую: "тематика Беларуси" в ближайшее время весьма озаботит обитателей Кремля. Ну или, по крайней мере, одной из его "специфических" контор.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.