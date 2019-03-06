Космические провалы России: Рогозина уличили в грандиозном обмане Путина

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отчитался президенту РФ Владимиру Путину о 22 космических запусках в 2018 году, хотя на самом деле их было только 17.

Так, на сайте корпорации в разделе "Космическая деятельность. Запуски" приведена информация о 20 пусках за прошлый год. При чем 3 из них были осуществлены без участия "Роскосмоса" Воздушно-космическими войсками России.

В то же время то, что Путину Рогозин сообщил о 22 проведенных запусках, подтверждает стенограмма их встречи на сайте лидера РФ: "Д. Рогозин: Что хочу сказать: в 2018 году мы провели 22 пуска".

Путин и Рогозин kremlin.ru

СМИ отмечают, что докладывая президенту о проделанной работе 4 февраля Рогозин сильно краснел.

В корпорации обнародовали также план на 2019 год. Сообщается, что два запуска уже были проведены, еще 7 ожидают своей очереди. Примечательно, что Путину Рогозин пообещал 45 пусков, что в пять раз превышает реальные цифры.

Биржевой лидер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рогозин нелепо оправдался за падающие ракеты, заявив, что причиной неудачных запусков является то, что "техника — это все-таки техника".

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