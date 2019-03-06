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Космические провалы России: Рогозина уличили в грандиозном обмане Путина

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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отчитался президенту РФ Владимиру Путину о 22 космических запусках в 2018 году, хотя на самом деле их было только 17.

Так, на сайте корпорации в разделе "Космическая деятельность. Запуски" приведена информация о 20 пусках за прошлый год. При чем 3 из них были осуществлены без участия "Роскосмоса" Воздушно-космическими войсками России.

В то же время то, что Путину Рогозин сообщил о 22 проведенных запусках, подтверждает стенограмма их встречи на сайте лидера РФ: "Д. Рогозин: Что хочу сказать: в 2018 году мы провели 22 пуска".

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Путин и Рогозин

Путин и Рогозин

kremlin.ru

СМИ отмечают, что докладывая президенту о проделанной работе 4 февраля Рогозин сильно краснел.

В корпорации обнародовали также план на 2019 год. Сообщается, что два запуска уже были проведены, еще 7 ожидают своей очереди. Примечательно, что Путину Рогозин пообещал 45 пусков, что в пять раз превышает реальные цифры.

Космические провалы России: Рогозина уличили в грандиозном обмане Путина

Биржевой лидер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рогозин нелепо оправдался за падающие ракеты, заявив, что причиной неудачных запусков является то, что "техника — это все-таки техника".

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Персоны
Владимир ПутинДмитрий Рогозин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииракетыРоскосмоскосмос
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Хорошо,что такие "руководители" занимают высокие посты на Московии)))Быстрее развалится сырьевой придаток.Отсталость в космосе(как и в других областях) колоссальная.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Стало известно, что дырочка в космическом корабле «Союз» была не просверлена, а прокушена кем-то с голодухи.
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Звон Владимир
Звон Владимир
Я думаю рогозин не соврал путину. Просто было 22 пуска , а удачных из них 17.
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