Кошмар Путина сбылся: в России сел самолет НАТО

В российском Кемерово из-за непогоды приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии, принадлежащий НАТО, Airbus A400M-100.

Воздушное судно прибыло в город еще 13 июня, однако об этом стало известно после публикации подтверждающих фото в соцсетях, пишет "Сибдепо". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Самолёт летел из Азии в Европу с дозаправкой в Новосибирске, но в 16 часов в аэропорту Толмачево была гроза. Самолёт не стал ждать и ушёл на запасной аэродром в Кемерово", – рассказал очевидец Михаил Леухов.

Фото: Михаил Леухов

Фото: Михаил Леухов

После нескольких часов пребывания в Кемерово самолет успешно продолжил полет. Воздушное судно приземлилось около 17:00 и улетело около 19:00.

Фото: Михаил Леухов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Минобороны заявили, что истребители РФ Су-27 в понедельник, 17 июня, перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США.

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