"Количество смертей скрывают!" В России заявили о 1600 жертвах коронавируса

Количество инфицированных коронавирусом в России может достигать 130-180 тысяч человек, а умерших – 1600 человек.

Такую информацию озвучил в эфире "Эхо Москвы" российский политолог Валерий Соловей. Он отметил, что получает данные от чиновников, которые "не потеряли совесть" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Число смертей от коронавируса подтвержденных не менее 1600 в Российской Федерации в целом по стране с середины января этого года", – сообщил Соловей.

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По его словам, при такой динамике распространения инфекции через 10 дней зараженных в России будет от 1,5 до 2 миллионов.

На вопрос, как такую информацию возможно сокрыть в наше время, Соловей ответил, что врачи ставят диагноз "внебольничная пневмония".

"Поскольку умирают в подавляющем большинстве люди старшего возраста, то ставят диагноз, связанный с сопутствующими заболеваниями", – добавил он.

Напомним, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 93, 86 из них – "завозные". В Москве – 53 заразившихся.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр не исключил, что в России может быть введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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