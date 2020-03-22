Коронавирус в России решили убить колокольным звоном

В российском Белграде священнослужители решили защититься он распространение коронавируса, "установив" над городом звуковой защитный купол из церковного колокола.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое предложение, в частности, выразил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на специальной пресс-конференци относительно мер безопасности, которые собирается внедрять церковь. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Так, по словам священника, теперь ежедневно, с перерывом в 3 часа, все храмы региона одновременно будут по 3 минуты звонить в колокола.

При этом митрополит Иоан подчеркнул, якобы это решение "основывается на научном подходе".

"Исследования колокольного звона и многочисленные опыты доказали: он уничтожает все болезнетворные микробы, обезвреживает вирусы – это доказано доктором биологических наук, академиком Шипуновым. Недаром во все времена на Руси звонили в колокола, отмечая живительный эффект", – убежден российский священнослужитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный патриарх, глава УПЦ КП Филарет заявил, что причина коронавируса COVID-19 – это греховность людей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.