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22 марта • обновлено в 14:51
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Коронавирус в России решили убить колокольным звоном

2.1т
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В российском Белграде священнослужители решили защититься он распространение коронавируса, "установив" над городом звуковой защитный купол из церковного колокола.

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Такое предложение, в частности, выразил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на специальной пресс-конференци относительно мер безопасности, которые собирается внедрять церковь. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Так, по словам священника, теперь ежедневно, с перерывом в 3 часа, все храмы региона одновременно будут по 3 минуты звонить в колокола.

Коронавирус в России решили убить колокольным звоном

При этом митрополит Иоан подчеркнул, якобы это решение "основывается на научном подходе".

"Исследования колокольного звона и многочисленные опыты доказали: он уничтожает все болезнетворные микробы, обезвреживает вирусы – это доказано доктором биологических наук, академиком Шипуновым. Недаром во все времена на Руси звонили в колокола, отмечая живительный эффект", – убежден российский священнослужитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный патриарх, глава УПЦ КП Филарет заявил, что причина коронавируса COVID-19 – это греховность людей.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
РПЦ церковь вирус
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" шикарен... "В российском Белграде..." )))))))))))))))))
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