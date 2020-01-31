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31 января • обновлено в 19:40
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В России забили тревогу из-за смертельного коронавируса: Путин вмешался

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После подтверждения двух первых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в России решили эвакуировать своих граждан из китайской провинции Хубэй.

Об этом в пятницу, 31 января, сообщил российский МИД на странице в Facebook. О начале процесса Москва по дипломатическим каналам уведомила Пекин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент в Ухане находится 300 российских граждан, а всего в провинции – 341 россиянин, передает "Эхо Москвы".

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Всем им предложат вернуться домой либо остаться в Китае. В случае возвращения они будут должны две недели провести на карантине для снижения риска распространения нового вируса. Сопровождать возвращающихся в РФ людей будут сотрудники Роспотребнадзора.

Также президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину сочувствие в связи со вспышкой коронавируса.

Путин направил ему телеграмму, в которой заявил о готовности "оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь", передает пресс-служба Кремля.

В России забили тревогу из-за коронавируса

В России забили тревогу из-за коронавируса

Минпромторг РФ совместно с МИД и МЧС отчитались, что прорабатывают вопрос оказания гуманитарной помощи КНР в части поставок средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения коронавируса, передает "РИА Новости", ссылаясь на главу ведомства Дениса Мантурова.

Также в связи с увеличением числа заболевших Москва ограничивает авиасообщение с КНР с 1 февраля.

Справка. Коронавирус 2019-nCoV – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • За сутки 30 января в Китае резко возросло количество погибших из-за коронавируса 2019-nCoV.

  • Число жертв рекордно увеличилось на 43 человека, всего погибших по состоянию на утро 31 января – 213 человек.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавирус
Персоны
Си Цзиньпин Владимир Путин
Место
Россия
Теги
болезнь Новости России вирус
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А вот почему у нас ещё министр здравоохранения не в СИЗО???почему самолёты из Китая свободно прилетают в столицу Украины иинет никакого карантина?????это преступная халатность !!!!кто будет сидеть если начнется эпидемия ????
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
а как же пол сибири и приморский край , амурская китайская провинция !!!!!!!!!!! там мало парашников и тех китайцы утилизируют , пока путя не успел
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Петрова Ольга, да чзать на них почему у нас самолёты из Китая свободно без обтчзательного карантина прилетают в Киев????что это такое?где карантин???
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