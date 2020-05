Из-за систематического недоучета (по разным причинам) погибших от коронавирусной инфекции во многих странах в дополнение к официальным данным стали рассчитывать также и величину "избыточной смертности" в ходе эпидемии. Результаты расчетов для провинции Бергамо были приведены здесь. Оценки по десяткам стран опубликовали и теперь регулярно их обновляют New York Times, Financial Times, The Economist.

В России крупнейший очаг эпидемии находится в Москве. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Оперативного штаба в Москве в апреле 2020 года от коронавирусной инфекции скончались 600 человек. В какой степени эти официальные данные отражают реальный рост смертности в российской столице?

По данным, обнародованным 4 мая в твиттере А.Венедиктова, в марте-апреле 2020 г. в Москве скончались 22244 чел. Поскольку ФСС уже опубликовала данные о числе умерших в первые три месяца 2020 года, то получается, что число смертей в одном апреле в Москве составило 12021 чел.

В том же сообщении Венедиктов привел для сопоставления также данные о числе умерших в марте-апреле 2018 г. и 2019 г. Сопоставление этих значений с официальными данными, опубликованными государственной статистикой, показывает, что данные Венедиктова оказываются завышенными:

- для марта-апреля 2018 г. на 107 чел.,

- для марта-апреля 2019 г. – на 111 чел.

Принимая допущение, что эти завышения распространяются на март и апрель в равной мере, можно оценить фактическое число смертей в Москве в апреле 2020 г., сопоставимое с историческим рядом официальной статистики, в 11966 чел.

С какими данными можно сравнить эту величину? Их можно сравнить как со средними значениями числа умерших в Москве в предыдущие годы, так и с гипотетическим числом смертей в Москве в апреле 2020 года в том случае, если бы тренд числа умерших, проявившийся в предшествующие годы, продолжил бы свое действие и в 2020 г.

В среднем в апреле 2001-2019 гг. умирали 10205 чел.

В апреле 2015-2019 гг. – 10083 чел.

Если же ориентироваться на тренд медленного снижения смертности, проявившийся в 2001-2019 гг., то в соответствии с этим трендом число умерших в апреле 2020 г. в Москве составило бы 9657 чел.

Сравнивая с этими данными фактическое (по оперативным данным) число смертей в апреле 2020 года (600 чел.), получаем следующую картину.

Таким образом, число избыточных смертей в Москве в апреле 2020 года в зависимости от метода расчета составляет от 1161 до 1709 чел. Эти значения превышают официальные данные числа погибших от Ковида (600 чел.) в 2,9 – 3,8 раза.

