В Москве посадили на карантин кошку с COVID-19
В Москве COVID-19 подтвердили у домашней кошки, ее посадили на карантин.
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Об этом сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных. Уточняется, что наличие вируса SARS-CoV-2 у домашнего питомца было зафиксировано по результатам лабораторного исследования.
Для анализа ПЦР у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа.
Организация не сообщила, болели ли коронавирусом владельцы животного. Также неизвестно, есть ли у кошки какие-либо симптомы.
На сайте указывается, что кошка помещена на карантин "по месту нахождения".
Напомним, ранее ученые заявили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек по сравнению с другими животными, с которыми чаще всего контактирует человек.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился COVID-19 от животного. В конце апреля коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах в стране.