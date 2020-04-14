Коронавирус ударил по армии Путина: СМИ узнали подробности

Коронавирус COVID-19 был обнаружен у военных армии Российской Федерации.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, отмечая, что официально Минобороны РФ эту информацию не подтвердило, но и не опровергло.

По данным журналистов, минимум о трех инфицированных военных было известно еще 30 марта. Заразились прапорщик, полковник, а также мичман Северного флота.

При этом еще минимум 133 военнослужащих находятся под наблюдением врачей, они контактировали с заболевшими COVID-19.

Минобороны сообщило, что провело более 11 тысяч тестирований среди военнослужащих, однако результаты решили не озвучивать.

В то же время, по данным СМИ, правительству РФ уже доложили о "неустойчивой" ситуации с вирусом в армии. В связи с этим для военных подготовили 32 госпиталя почти на 5 тысяч коек.

Владимир Путин, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Россия продолжает лидировать в списке стран по стремительному росту количества инфицированных COVID-19, заболели уже более 21 тысячи человек, из которых почти 3 тысячи лишь за последние сутки.