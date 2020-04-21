Главная Новости
21 апреля • обновлено в 10:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Александр Гольдфарб
Александр Гольдфарб
Литератор Все статьи автора

Коронавирус. Странная статистика из России

3.1т

Песков посетовал, что прирост новых случаев коронавируса в России к сожалению "не снижается". Если посмотреть на данные, то это было мягко сказано. В действительности ежедневный прирост новых случаев неуклонно растет. Вчера их было 6,060. Накануне — 4,785. За день до этого — 4,070. А днем раньше — 3,448.

Это в высшей степени странно. Прошел уже 21 день с момента объявления в России карантина (указано стрелкой на графике в правом нижнем углу), а заболеваемость с каждым днем увеличивается. Между тем в других странах прирост стабилизировался через 12-15 дней карантина.

Почему карантин в России не сработал? Сторонники теорий заговора среди моих знакомых утверждают, что российские власти выдают фальшивые цифры. Правда, непонятно, зачем им нужно убеждать мир и собственных граждан, что эпидемия ускоряется, когда она на самом деле замедляется.

Я все же думаю, что цифры на этот раз реальные, и россияне в массовом порядке саботируют карантин, в отличие от других народов.

Загадочный русский характер?

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Гольдфарб Александр Гольдфарб
Место
Россия
Источник
Источник: Эхо Москвы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги