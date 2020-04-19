Коронавирус резко ударил по России: у Путина пытаются "не дать задохнуться экономике"

В России наблюдается резкий рост количества инфицированных COVID-19. Коронавирус нанес новый удар по экономике страны.

В комментарии российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков признал, что "эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет".

Состоянием на 19 апреля в России заразились почти 42 тысячи человек (10 место в мировом антирейтинге), из которых более 6 тысяч лишь за последние сутки.

worldometers.info

worldometers.info

"Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме.

Предстоит очень сложная комбинация. С полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись", – прокомментировал Песков.

Как писал OBOZREVATEL, COVID-19 не утихает в странах Европы и США. Более 2,3 миллиона человек заболели по всему миру, 162 тысячи скончались. Первое место в антирейтинге занимают Штаты, затем идут Испания и Италия.