Коронавирус резко ударил по России: у Путина пытаются "не дать задохнуться экономике"

В России наблюдается резкий рост количества инфицированных COVID-19. Коронавирус нанес новый удар по экономике страны.

В комментарии российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков признал, что "эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет".

Состоянием на 19 апреля в России заразились почти 42 тысячи человек (10 место в мировом антирейтинге), из которых более 6 тысяч лишь за последние сутки.

worldometers.info

worldometers.info

"Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме.

Предстоит очень сложная комбинация. С полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись", – прокомментировал Песков.

Песков: Количество заболевших растет. Это говорит, что мы не вышли на плато. Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели надо будет принимать какие-то решения о дальнейшем режиме pic.twitter.com/t7IInkBaPd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 19, 2020

Как писал OBOZREVATEL, COVID-19 не утихает в странах Европы и США. Более 2,3 миллиона человек заболели по всему миру, 162 тысячи скончались. Первое место в антирейтинге занимают Штаты, затем идут Испания и Италия.

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