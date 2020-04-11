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11 апреля • обновлено в 11:35
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Злой одессит
Злой одессит
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Коронавирус пустил Москву под откос – в пропасть

1.1т

Эпидемия коронавируса в России, которого буквально месяц назад там не было, продолжает ставить антирекорды. Больше 12 тыс заразившихся, что выше показателя Южной Кореи, нехватка оборудования и элементарных средств защиты и очень плохо скрываемая властями реальная ситуация в стране.

Что примечательно, пропагандистские методы сокрытия эпидемии, наносят вред самим же россиянам, ведь они заключаются в вывозе необходимого оборудования и средств защиты за границу, демонстрируя заботу России о тех, у кого ситуация якобы намного хуже. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает жалобы на катастрофический дефицит масок и антисептиков, а так же трудности с тестированием на коронавирус внутри самой РФ.

С другой стороны, нынешние развитие ситуации не только подтверждает, что эта самая реальная обстановка прекрасно была известна властям, но и то, что они были готовы разыгрывать сценарий максимального оттягивания ведения карантина. Хотя мэр Москвы раньше всех остальных просил президента РФ Владимира Путина вводить карантин и закрывать столицу от внешнего мира.

И оглядываясь на события середины марта, невольно приходишь к выводу, что коллапс в столице происходил ещё тогда, а из-за попустительства власти, она в настоящее время попросту летит в пропасть.

Да, сейчас города по России и в особенности Москва ушли в самоизоляцию. В столице введены даже спецпропуска из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, а нарушителей штрафуют.

Но не поздно ли?

Намедни стало известно, что в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии имени Герцена Минздрава РФ, в котором проходят лечение больные онкологией, у 138 из 277 сотрудников был диагностирован коронавирус. На данный момент один из корпусов изолирован и оцеплен Росгвардией.

А в сети все чаще публикуются видео из длиннющих верениц скорых, выстраивающихся к входам больниц. Например, одним из таких стала съемка очереди перед московским госпиталем ветеранов войн.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова намедни заявила, что столичные больницы и служба скорой помощи работают на пределе своих возможностей. А ведь сейчас ещё даже не пик вспышки коронавируса. Или?

Дело в том, что Анастасия Ракова подчеркнула, что столичные больницы заполнены не столько пациентами с коронавирусом, сколько с пневмонией - примерно 85% пациентов от общего числа. Это наталкивает на мысль, что традиционная методика сокрытия COVID-19, выдавая его за все, что угодно только не за себя самого, продолжают реализовывать в Москве так же успешно, как и в регионах.

И не удивительно, ведь даже обращения Путина к гражданам России не содержали таких терминов как карантин, эпидемия. В мягкой форме он объявлял о выходной неделе, месяце… без использования правдивых и честных терминов.

А всё потому, что Кремлю не так важно здоровье самих россиян, сколько сохранение рейтинга Путина и подавление коронавирусной паники всеми возможными путями. От наглой и бесцеремонной лжи, до отвлечения внимания отправкой “гуманитарной” помощи в США с предоставлением счёта, до проведения парада.

А между тем, Москва продолжает катиться в коронавирусную бездну.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
Источник
Источник: ЖЖ Злого одессита
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