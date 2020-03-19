Пенсионерки из пропагандистской организации "Отряды Путина" заявили, что новый китайский коронавирус COVID-19 – это якобы выдумка президента США Дональда Трампа.

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"Коронавируса нет и не будет!" – так пропагандисты назвали ролик, который опубликовали на YouTube-канале организации (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Пожилые женщины записали видео на улице. Они стали в ряд и держали распечатанные иллюстративные фотографии COVID-19.

Фанатки Путина обвинили Трампа в пандемии COVID-19 Скрин видео

"Мы сегодня собрались, чтобы покончить с вот этой надуманной информацией. Никакого коронавируса здесь как такова нет! Это не тот вирус, который сегодня перевернул всю страну. Это Трампу надо было поднять свой... в два раза доллар подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз!" – заявила одна из бабушек.

"Да, Трамп, ты сегодня выиграл! Да все страны закрылись друг от друга. Да что ты натворил во всем мире?" – продолжила она.

Далее россиянки сожгли свои листочки, заявив, что вируса нет, "во всяком случае в нашей стране".

Фанатки Путина обвинили Трампа в пандемии COVID-19 Скрин видео

Карта распространения COVID-19 в мире:

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