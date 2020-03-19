Пенсионерки из пропагандистской организации "Отряды Путина" заявили, что новый китайский коронавирус COVID-19 – это якобы выдумка президента США Дональда Трампа.
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"Коронавируса нет и не будет!" – так пропагандисты назвали ролик, который опубликовали на YouTube-канале организации (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Пожилые женщины записали видео на улице. Они стали в ряд и держали распечатанные иллюстративные фотографии COVID-19.
Фанатки Путина обвинили Трампа в пандемии COVID-19
Скрин видео
"Мы сегодня собрались, чтобы покончить с вот этой надуманной информацией. Никакого коронавируса здесь как такова нет! Это не тот вирус, который сегодня перевернул всю страну. Это Трампу надо было поднять свой... в два раза доллар подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз!" – заявила одна из бабушек.
"Да, Трамп, ты сегодня выиграл! Да все страны закрылись друг от друга. Да что ты натворил во всем мире?" – продолжила она.
Далее россиянки сожгли свои листочки, заявив, что вируса нет, "во всяком случае в нашей стране".
Фанатки Путина обвинили Трампа в пандемии COVID-19
Скрин видео
Карта распространения COVID-19 в мире:
Как писал OBOZREVATEL:
19 марта в Украине врачи диагностировали COVID-19 у трех человек.
Новый случай подтвердили в Киеве (в целом это уже третий больной в столице).
Новый пациент – 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Он находится на самоизоляции.
При этом один из частных медицинских центров Киева не уведомил о позитивном тесте мужчины на коронавирус, заявил мэр Виталий Кличко.
Еще два случая подтвердились в Днепропетровской области. Они стали первыми для региона.
Третий случай был зафиксирован в Ивано-Франковске. Болезнь диагностировали уже после смерти пациентки.
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