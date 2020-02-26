Коронавирус обнаружен сразу у троих россиян: что известно

Трое из 24 россиян, которые были возвращены на родину из задержанного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, заразились коронавирусом.

На данный момент эти представители экипажа корабля находится на карантине в Казани. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает LIFE.

"Самочувствие у них нормальное", – поспешила заверить чиновник.

Трое россиян с Diamond Princess заразились коронавирусом

По ее словам, и заразившиеся смертельным вирусом россияне, и их лечащие врачи находятся на карантине "высшего уровня".

При этом в России пошли на радикальные меры из-за распространения COVID-19 в мире. В частности, вице-премьер, глава оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что они решили продлить до 1 апреля ограничительные меры на границах с Китаем.

"Соответствующие нормативные документы будут внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства", – цитирует ее слова "Интерфакс".

Также она добавила, что с полуночи 28 февраля в РФ будет введен запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. А с марта остановится авиасообщение с Южной Кореей всех компаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

Ко всему прочему, Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию. Она подчеркнула, что правительство готово жестко следить за ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек по подозрению на наличие смертельного коронавируса.

Стало известно, что от коронавируса умер пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама.

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