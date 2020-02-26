Главная Новости
26 февраля • обновлено в 16:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Коронавирус обнаружен сразу у троих россиян: что известно

6.5т
Читать материал на украинском

Трое из 24 россиян, которые были возвращены на родину из задержанного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, заразились коронавирусом.

На данный момент эти представители экипажа корабля находится на карантине в Казани. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает LIFE.

"Самочувствие у них нормальное", – поспешила заверить чиновник.

Трое россиян с Diamond Princess заразились коронавирусом

Трое россиян с Diamond Princess заразились коронавирусом

По ее словам, и заразившиеся смертельным вирусом россияне, и их лечащие врачи находятся на карантине "высшего уровня".

При этом в России пошли на радикальные меры из-за распространения COVID-19 в мире. В частности, вице-премьер, глава оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что они решили продлить до 1 апреля ограничительные меры на границах с Китаем.

"Соответствующие нормативные документы будут внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства", – цитирует ее слова "Интерфакс".

Также она добавила, что с полуночи 28 февраля в РФ будет введен запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. А с марта остановится авиасообщение с Южной Кореей всех компаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

Ко всему прочему, Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию. Она подчеркнула, что правительство готово жестко следить за ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек по подозрению на наличие смертельного коронавируса.

  • Стало известно, что от коронавируса умер пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогама.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия Казань
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
3
6
Смешно
3
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Этот скот росейский рассказывает басни про вЯличие. Давайте вспомним такое. Из совсем недавнего. Так, в Железногорске, Курской области, был госпитализирован гражданин КНР. Было подозрение на короновирус, но очень быстро выяснилось, что это была обыкновенная ОРВИ, после чего он был выписан из больницы. Но бдительные местные жители решили, что в больнице проявили халатность и решили все исправить. В общем, убили китайца насмерть. Что тут сказать? Вот это точно – не средневековье. Причем, насколько можно понять, убийцу еще не нашли, но правоохранительные органы уже сообщили, что этот неприятный инцидент никак не связан с короновирусом. Наверное, китайца убили от избытка братских чувств или чего-то подобного. А раз так, то и вспоминать об этом нет никакого смысла. Лучше про Санжары рассказать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ukraine The
Ukraine The
"По ее словам, и заразившиеся смертельным вирусом россияне, и их лечащие врачи находятся на карантине "высшего уровня".....не сомневаемся. Это не убитый пансионат в Санжарии.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ukraine The, ты расскажи про Железногорск, мент.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Дудко Олег
Дудко Олег
Татарин, мордвин или русский, все равно, мы россияне и должны помогать друг другу, мы же не Санжарцы, какие нибудь.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Гоша Злой, Скоро в переводе с санжарского значит ни когда
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гоша Злой
Гоша Злой
Дудко Олег, начни с себя, диванный тролль с ватой вместо мозгов) купи стекломоя про запас - скоро начнется и у вас движуха...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги