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31 января • обновлено в 15:06
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Коронавирус дошел до России: стало известно о двух зараженных

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В России обнаружили выявили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Его диагностировали у граждан Китая. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, написала Meduza.

Она также рассказала, что власти страны продолжаю эвакуацию российских граждан из китайской провинции Хубэй. Именно в ее столице, городе Ухань, расположен эпицентр эпидемии.

Так, в Ухани находятся 300 россиян, в Хубэе – еще 341 человек. Всех их, по данным Голиковой, вернут до 4 февраля.

Она отметила, что правительство РФ уже готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Также будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме нескольких рейсов. Новый режим введут с 1 февраля.

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Автор
Яра Дорош
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На обоссе СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! 2 китайца заболели! Аааааааа!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
О короновирусе. Не спрашивай, по ком чихает китаец.
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