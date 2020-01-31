Коронавирус дошел до России: стало известно о двух зараженных

В России обнаружили выявили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Его диагностировали у граждан Китая. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, написала Meduza.

Она также рассказала, что власти страны продолжаю эвакуацию российских граждан из китайской провинции Хубэй. Именно в ее столице, городе Ухань, расположен эпицентр эпидемии.

Так, в Ухани находятся 300 россиян, в Хубэе – еще 341 человек. Всех их, по данным Голиковой, вернут до 4 февраля.

Она отметила, что правительство РФ уже готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Также будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме нескольких рейсов. Новый режим введут с 1 февраля.

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