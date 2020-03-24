РосСМИ массово лгут о коронавирусе: Гудков разнес выдумки пропаганды

Российские СМИ, распространяющие различные фейки о происхождении коронавируса, в частности о том, что это специально созданное биологическое оружие, больны конспирологическим параноидальным расстройством.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, они готовы распространят все, что угодно, только не то, что есть на самом деле.

"Совершенно очевидно, что коронавирус – никакое не биологическое оружие. Оно слишком слабое как для него. Существуют тысячи способов уничтожать людей гораздо более эффективным способом, гораздо более быстро и безпроблемно. Российские СМИ больны второй степенью конспирологического параноидального расстройства. Они готовы распространять все, что угодно, только не то, что есть на самом деле", – заверил Гудков.

Фейки о коронавирусе 24 канал

При этом, по его словам, коронавирус может быть результатом какого-то неудачного медицинского эксперимента в одной из китайских лабораторий.

"Я согласен с тем, что могла быть какая-то медицинская ошибка, при которой штамп оказался таким болезнетворным, да еще и заразным. Могла быть погрешность в работе, ошибка ученых, может, произошла мутация какого-то гена, но ни в коем случае коронавирус не является специально созданной угрозой. Он слишком слабый. Совершенно точно, что это не биологическое оружие, не злой умысел и это точно не имеет никакого отношения ни к какой конспирологии", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в Украине и мире продолжил свою атаку. Пандемия началась в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года и успела накрыть более 180 стран – преимущественно в Европейском Союзе.

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