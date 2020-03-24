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24 марта • обновлено в 11:00
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РосСМИ массово лгут о коронавирусе: Гудков разнес выдумки пропаганды

5.2т
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Российские СМИ, распространяющие различные фейки о происхождении коронавируса, в частности о том, что это специально созданное биологическое оружие, больны конспирологическим параноидальным расстройством.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, они готовы распространят все, что угодно, только не то, что есть на самом деле.

"Совершенно очевидно, что коронавирус – никакое не биологическое оружие. Оно слишком слабое как для него. Существуют тысячи способов уничтожать людей гораздо более эффективным способом, гораздо более быстро и безпроблемно. Российские СМИ больны второй степенью конспирологического параноидального расстройства. Они готовы распространять все, что угодно, только не то, что есть на самом деле", – заверил Гудков.

Фейки о коронавирусе

Фейки о коронавирусе

24 канал

При этом, по его словам, коронавирус может быть результатом какого-то неудачного медицинского эксперимента в одной из китайских лабораторий.

"Я согласен с тем, что могла быть какая-то медицинская ошибка, при которой штамп оказался таким болезнетворным, да еще и заразным. Могла быть погрешность в работе, ошибка ученых, может, произошла мутация какого-то гена, но ни в коем случае коронавирус не является специально созданной угрозой. Он слишком слабый. Совершенно точно, что это не биологическое оружие, не злой умысел и это точно не имеет никакого отношения ни к какой конспирологии", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в Украине и мире продолжил свою атаку. Пандемия началась в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года и успела накрыть более 180 стран – преимущественно в Европейском Союзе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
российская пропаганда Коронавирус
Персона
Геннадий Гудков
Место
Россия
Теги
Новости России вирус
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Комментарии
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
Ну вот и (вирусолог, микробиолог, политолог, политтехнолог, физик-ядерщик, химик, инженер-конструктор, воен-спец, асс-летчик, ну и ...лог всего остального, выбрать нужное), подтянулся со своим прафисинальным мнением..... Оч интиресна.))))
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Перемога скоро
Перемога скоро
А Гудков случайно не рассказал, в каких российских СМИ распростроняется этот фейк? :)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Перемога скоро, не то что сказал,а даже написал это на Обосе))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Гудков прям доморощенный Кант, который опроверг 5 доказательств существования Бога, данных Фомой Аквинским, а потом соорудил шестое - собственное. Россми, значит, больны конспирологией, а Гудков, сооружающий новые гипотезы происхождения вируса, здоров?
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