Корабли ВМСУ в Керченском проливе: в России разразились угрозами в адрес международных наблюдателей

Иностранные наблюдатели, которые будут сопровождать украинских моряков во время следующего прохода кораблей ВМСУ через Керченский пролив, будут рассматриваться Россией "как соучастники преступления".

Такой ответ дал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на заявление советника украинского президента Юрия Бирюкова, пишет ФАН.

Клинцевич подчеркнул, что "любые противоправные действия в российских водах неизбежно встретят жесткое противодействие".

Франц Клинцевич council. gov.ru

"Хочу предупредить: ни о каких иностранных наблюдателях в случае их присутствия на украинских судах, нарушивших российские границы, речи быть не может", — заявил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 декабря Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров, чтобы не допустить захвата Россией Азовского моря.

Также секретарь СНБО отметил, что новое ракетное вооружение поможет Украине защищаться в морях и позволит уничтожить Крымский мост.

В МИД РФ нервно отреагировали на заявления Турчинова, назвав планы Украины "безответственной провокацией".

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