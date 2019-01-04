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Корабли ВМСУ в Керченском проливе: в России разразились угрозами в адрес международных наблюдателей

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Иностранные наблюдатели, которые будут сопровождать украинских моряков во время следующего прохода кораблей ВМСУ через Керченский пролив, будут рассматриваться Россией "как соучастники преступления".

Такой ответ дал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на заявление советника украинского президента Юрия Бирюкова, пишет ФАН.

Клинцевич подчеркнул, что "любые противоправные действия в российских водах неизбежно встретят жесткое противодействие".

Франц Клинцевич

Франц Клинцевич

council. gov.ru

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"Хочу предупредить: ни о каких иностранных наблюдателях в случае их присутствия на украинских судах, нарушивших российские границы, речи быть не может", — заявил россиянин.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Россия
Теги
Азовское мореЧерное мореКерченский пролив
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Стахов Сергій
Стахов Сергій
Та класти треба на казлапов, як усі на них кладуть. Вони тільки неозброєні катери можуть захоплювати. Будуть вони смоктати і ковтати аж бігом. Хай убогі собі пиздякають. Кацапьйо ніхто не поважає у цивілізованому світі. Нація нікчемних алкашів і ледарів. Тьфу на них.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А если среди наблюдателей будут турки? интересно как будут верещать кацапы, когда Эрдоган им Босфор перекроет....
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
UaDonetsk Umka, я думаю, что ничего не будет.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну если существуют ещё такие страны как Украина, которым плевать на своих граждан, то пусть плывут, рыбам на радость!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Пигин Макс, опять дерьмо забило обе головы? Когда вторую жопу отрастишь, рашинский мутант?
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