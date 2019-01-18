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"Контрольный выстрел в голову": Радзиховский назвал роковую ошибку Путина

5.1тЧитать материал на украинском

Если российский президент Владимир Путин отдаст четыре Курильских острова Японии, то отношение россиян к нему будет убито окончательно.

Оно и так ранено пенсионной реформой, а сдача Курил станет для них контрольным выстрелом в голову, написал в блоге на OBOZREVATEL российский публицист Леонид Радзиховский.

"Если Путин формально полностью отдаст Курильские острова Японии, то как бы не старался российский телевизор, чтобы не вытворяли соловьевы, киселевы, симоняны и прочие – в сознании россиян рухнут две главные скрепы. Первая, что Россия – суверенная страна, которая не отдаст ни пяди своей земли. А вторая – священная война. Ведь острова-то Россия получила в результате войны. Спасибо деду за победу, а тут взяли и продали", – удивился Радзиховский.

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По мнению публициста, такая реакция не приведет к тому, что российский народ выйдет на улицы с протестами.

"Контрольный выстрел в голову": Радзиховский назвал роковую ошибку Путина

Россия

"Даже если эти главные скрепы, на которых держится Путин, улетят в тартарары, это не значит, что народ поднимется, пойдет, Майдан, еще что-то там… Ничего не будет. Но отношение к Путину будет убито окончательно. Оно и так ранено пенсионной реформой, а сдача Курил просто добьет их контрольным выстрелом в голову. И никакая телевизионная брехня ничего изменить не сможет", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по вопросу урегулирования территориальной принадлежности Южных Курил.

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Тема
Социально-экономическая ситуация в России
Персоны
Леонид РадзиховскийВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
Сколько можно всякую ерунду писать. Никто Японии ничего не отдаст. Сказано уже было не раз.
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