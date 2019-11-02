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2 ноября • обновлено в 20:58
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"Контрольный в голову": в Москве расстреляли влиятельного силовика

23.5т Читать материал на украинском

В Москве по улице Академика Анохина произошла стрельба, в результате которой погибло двое человек.

Как сообщили российским агентствам ТАСС и "РИА новости" источники в правоохранительных органах, погибшими оказались начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед.

Ибрагим Эльджаркиев

Ибрагим Эльджаркиев

ВВС

Российские СМИ пишут, что убийца точно знал, где в этот вечер будет начальник центра по борьбе с экстремизмом по Ингушетии и ждал его. Выйдя из машины он сделал три выстрела в спину и один контрольный в голову Ибрагиму, и две пули в туловище и еще одну в голову Ахмеду.

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После киллер скрылся на "Фольксвагене Поло". В Москве объявлен план "Перехват".

По данным ТАСС, глава ингушского Центра "Э" находился в Москве по личным делам. В то же время, телеграм-канал Mash утверждает, что в столице полицейский был в командировке и сопровождал "одного из ключевых свидетелей" по некоему уголовному делу.

Также в СМИ опубликовали видео самой перестрелки.

Как оказалось, в январе на руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль. В результате Эльджаркиев не пострадал, ранения получили двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский. На следующий день один из полицейских скончался в больнице.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в перестрелке в Харькове 25 октября был убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
убийство стрельба
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