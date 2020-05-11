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11 мая • обновлено в 04:06
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Контролируют врач и охрана: стало известно, как готовят еду для Путина

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Еда, которая попадает на стол к президенту России Владимиру Путину, проходит особую проверку. Все продукты сначала попадают в лабораторию, а саму пищу готовят на кухне Федеральной службы охраны или в присутствии санитарного врача.

Об этом РИА Новости рассказал бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Владимир Путин

Владимир Путин

zen.yandex.ru

Он поделился, что все продукты, которые доставляются для президентского стола, имеют сертификаты соответствия, однако их все равно дополнительно проверяют. Иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось в срочном порядке вносить коррективы в меню.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президента России Владимира Путина высмеяли в сети после появления на публике 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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