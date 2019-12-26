"Контент для поднятия крана": завод в России оконфузился эротическим календарем. Фото 18+

Работники кранового завода в Набережных Челнах (Россия) накануне Нового года выпустили эротический календарь. В нем они попытались показать вариацию на тему сложных технологических процессов, которые воплощают на предприятии.

Откровенные фото календаря опубликовали на Tekegram-канале Mash. Авторы поста уточнили, что это давняя традиция завода, поскольку подобную издательскую продукцию они выпускают каждый год (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца. Внимание, контент 18+!).

"Эротика от кранового завода? Бывает и такое. Горячие работнички из Набережных Челнов выпустили новогодний календарь с блэкджеком и прочим сопутствующим. Сперва спрашивают желания коллектива, потом воплощают все свои фантазии (ну почти все) на съемочной площадке. Выходит горячо – как длинный цикл погрузки, как задорные работяги в раздевалках, как жар масла в редукторе. Контент для поднятия вашего крана", – иронизируют в посте над странным календарем.

Эротический календарь кранового завода Mash

Эротический календарь кранового завода Mash

Эротический календарь кранового завода Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе медиахолдинг "Думская" также выпустил эротический календарь на 2020 год с участием своих сотрудниц. На каждом фото, на которых девушки демонстрируют свои ягодицы, обозначена одна из серьезных, по их мнению, городских проблем: хаотичная застройка, пробки на дорогах, проблема с пожарной безопасностью, коррупция и даже отношение к иностранцам в ресторанах.

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