Владимир Путин одержал большую победу: Комитет министров Совета Европы (СЕ) 17 мая на заседании в Хельсинки подавляющим большинством голосов выразил готовность вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. Москву лишили этого права в 2014 году за аннексию Крыма.

Почему радуется Кремль?

Против восстановления прав РФ выступили страны Балтии, Украина и Грузия. Их поддержали Великобритания и Польша. Теперь ПАСЕ предстоит в июне голосование по этому вопросу, и есть все основания думать, что парламентарии последуют рекомендации министров, пишет Константин Эггерт для DW. - Тогда российская делегация сможет полноценно участвовать в выборах нового руководства ПАСЕ и отборе судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Одновременно Москва возобновит выплату членских взносов, составляющих семь процентов бюджета Совета Европы. Она не платит их последние два года.

Интересы Москвы активно лоббировали правительства Германии и Франции. Их главным аргументом было сохранение для граждан России доступа в ЕСПЧ как последней инстанции в спорах с государством. Их логику можно понять: российская судебная система несправедлива и коррумпирована, а суд в Страсбурге худо-бедно дает возможность получить хоть какую-то компенсацию за нарушение гражданских и личных прав. Однако эта забота о россиянах может иметь тяжелые последствия как для них, так и для всей Европы.

Кремль воспримет решение Комитета министров как индульгенцию на войну с Украиной. Да, формально Совет Европы и ПАСЕ не решают вопросы войны и мира. Но лишение официальной Москвы права голоса в 2014 году стало важным посланием российскому руководству: "Нельзя развязывать войну в центре Европы и считаться демократией". Получается, что теперь можно, хотя в позиции руководства России за эти пять лет ничего не изменилось.

Терпение Путина вознаграждено. Во-первых, это сильно повышает его престиж дома, прежде всего в глазах возглавляемой им правящей верхушки. Сегодня вернулись в Совет Европы, а завтра, глядишь, начнется отмена санкций. А почему, собственно, нет?

Во-вторых, принятое в Хельсинки решение укрепляет позицию Кремля на переговорах с Дональдом Трампом, предстоящих летом. Американский президент, любящий отправлять "ответочки" европейским партнерам, теперь на законных основаниях может сказать канцлеру Ангеле Меркель и президенту Эмманюэлю Макрону: "Если Путин больше не изгой, то мне хорошие отношения с ним нужны даже больше, чем вам, - в Сирии, Северной Корее, Венесуэле, иранском вопросе".

Владимир Путин

Удар по Зеленскому

В-третьих, сторонники хороших отношений с Москвой среди правых и левых популистов получили большой подарок к выборам в Европейский парламент. Получается, что "прогнившая глобалистская элита", которую они ненавидят, приняла их точку зрения на путинский режим. Как можно всерьез критиковать Виктора Орбана или Ярослава Качиньского за отступление от демократии и одновременно возвращать в Совет Европы страну, руководство которой грешит против демократии и прав человека несравнимо больше европейских "авторитариев лайт"?

В-четвертых, если Кремль вернет свою делегацию так называемых депутатов так называемого парламента в Страсбург, то ПАСЕ вновь станет площадкой для пропаганды кремлевской точки зрения в Европе.В-пятых, принятое в Хельсинки решение - удар по избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ведь он вступает в должность в условиях, когда две ведущие европейские державы нормализуют поведение официальной России.

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Наконец, в-шестых, Владимир Путин воспримет произошедшее как еще одно доказательство слабости европейских элит. Он и так их презирает - как минимум со времени саммита НАТО в Бухаресте, где из-за нежелания Франции и Германии рассердить Москву Грузия и Украина были лишены надежды на вступление в Североатлантический альянс в обозримом будущем.

Если в Кремле действительно обдумывают возможность официального признания "ЛНР" и "ДНР" с их последующим присоединением, то возвращение полноправного членства в Совете Европы стараниями тех же стран - аргументы в пользу такого шага. Путин уверен, что его система устоит перед неизбежными в этом случае новыми санкциями. Ведь ни европейцы, ни американцы не станут применять самые радикальные меры - отключение России от системы SWIFT или обрушение так называемых системообразующих банков типа ВТБ или Сбербанка. А со всем остальным, с точки зрения Кремля, можно жить.

В Хельсинки сделан важный шаг к новому европейскому кризису. Новое государство Владимира Путина, в котором он мог бы вновь стать президентом, стало еще более реальным.

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