Когда в мае этого года канал НТВ выпустил очередной анонимный псевдодокументальный фильм "Кровавая империя Михаила Ходорковского", наблюдательным людям должно было сразу стать понятно: Кремль что-то затевает.

Анонимный донос в прокуратуру

Имен авторов опуса я действительно нигде не нашел. А те, кто помнит советские времена, знают: неподписанная статья в "Правде" всегда была важнее и опаснее самых яростных коллективных писем, пишет Константин Эггерт для DW. - Потому что если товарищи Симонов, Смирнов и иже с ними подписали публичный донос, скажем, на Бориса Пастернака, то, случись изменение обстановки, всегда можно сказать: письмо было сугубо личным - и ошибочным - мнением группы писателей (композиторов, художников, доярок, ученых).

В новых условиях их могла поправить родная партия. Но анонимный материал - и тогда, и теперь исключительно результат конкретных инструкций с самого верха. "Вот он, враг!" - вопиют безымянные авторы фильма о том, как Михаил Борисович и его партнеры сначала украли нефть, потом с нее, украденной, заплатили налоги, а теперь, как выяснили прокуроры, еще и ограбили миноритарных акционеров на 50 с лишним миллиардов долларов.

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И вот наличие "третьего дела ЮКОСа" официально подтверждено генпрокуратурой.

Если буквально следовать за логикой официального представителя ведомства Куренного, то довольно быстро можно прийти к выводу: Ходорковского и его коллег собираются привлечь по тем же обвинениям, по которым привлекали первые два раза. Что незаконно, в том числе в соответствии с российским законодательством. Причина, вроде бы, лежащая на поверхности, - желание навсегда закрыть вопрос с 51 миллиардом долларов, который международный арбитраж присудил акционерам ЮКОСа, и который официальная Москва напрочь отказалась платить. Но никто всерьез не предполагал, что Кремль изменит свою точку зрения и раскошелится. В том числе ради этого и принимались разнообразные постановления Конституционного суда, фактически отменившие статью конституции о приоритете международных обязательств России над национальными правовыми нормами.

Думаю, истинная причина нового расследования - желание властей окончательное вытеснить Ходорковского из российской общественно-политической жизни. А он в ней присутствует весьма зримо, например, через СМИ. "МБХ Медиа" - один из самых популярных у оппонентов Кремля ресурсов, занимающийся, помимо прочего, расследованиями. Предположу, что в свете заявлений прокуратуры проект оказывается под угрозой.

Ходорковский и переформатирование путинской власти

Мои коллеги уже писали о том, что вечно озабоченные "оранжевой" революцией российские власти перепуганы накалом страстей вокруг выборов в Московскую городскую думу и приступают к очередной и, возможно, самой масштабной с 2012 года зачистке не только активных оппозиционеров, но и критически настроенной общественности. Однако дата выхода фильма о Ходорковском на НТВ - май. Снимали его, конечно, не год, но все же и не два дня.

Получается, что уже весной в администрации президента приняли решение вновь ударить по Ходорковскому. Это может означать только одно: план окончательного бетонирования политического пространства одобрен довольно давно. Убежден: новый раунд борьбы с Михаилом Борисовичем - это часть подготовки к транзиту, точнее переформатированию, системы власти, которое произойдет задолго до истечения президентского срока Владимира Путина в 2024 году.

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Как оно будет реализовано, пока неясно. То ли "присоединят" Беларусь, то ли признают "ЛНР" и "ДНР", то ли поменяют конституцию (хотя последний вариант чреват большими проблемами). Но массированная атака, по сути дела, на слабую оппозицию подтверждает: власть считает будущие год-два настолько важными, что не собирается допустить повторения событий 2011-2012 года даже в первом приближении. И Ходорковский, которого за красной кремлевской стеной давно включили в список основных потенциальных спонсоров "российского Майдана", для властей - один из ключевых противников. Вдобавок, "скамейка запасных злодеев" на госТВ коротка, приходится стращать публику перед грядущими переменами на базе старого, зато проверенного временем материала.

В общем, МБХ снова в тренде, и это - свидетельство того, что морозный политический ветер вновь дует над Россией, над оставшимися независимыми СМИ, НПО и гражданскими активистами.

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