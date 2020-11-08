Руководитель Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин рассказывает телепропагандисту Дмитрию Киселеву о том, что западные спецслужбы обсуждали возможность уничтожения одного из представителей российской демократической оппозиции ради оживления протестного движения в стране. Эдакая "сакральная жертва", и не первая. Западные спецслужбы, по словам Нарышкина, уже осуществляли такие спецоперации в Югославии и в Украине, – пишет Виталий Портников для "Радио Свобода".

Нарышкин не конкретизирует, что именно происходило во время спецопераций. Мы можем только догадываться. Очевидно, когда речь идет о Югославии, можно вспомнить о злодейском убийстве ее популярного главы правительства и одного из главных борцов с диктатурой Милошевича Зорана Джинджича. С Украиной сложнее.. Что имел в виду чиновник? Отравление оппозиционного кандидата в президенты Виктора Ющенко? Убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета? И для чего это было нужно западным спецслужбам?

Это такой же риторический вопрос, как и вопрос о том, зачем западным спецслужбам отравлять оппозиционера Алексея Навального. Какой в этом мотив у российских спецслужб, объяснять не нужно. Навальный – ожесточенный критик как самого Владимира Путина, так и его ближайших соратников. При этом он говорит о коррумпированности чиновников, о том, что действительно является главными мотивами их интереса к власти. Не противостояние с Западом, не какие-то идеологические ориентиры. Эти люди – банальные воры, хотя и на должностях, и при высоких званиях.

Интересным здесь является не то, на что намекает Нарышкин. А то, почему этот человек вообще в последние недели превратился в главного российского ньюсмейкера. Вот Нарышкин приезжает в охваченную восстанием Беларусь чтобы выразить поддержку ее диктатору Александру Лукашенко. И, конечно же, речь снова идет о западном мятеже.

Вот Нарышкин предупреждает об опасности революции в Молдове, если на выборах президента там победит союзник Кремля Игорь Додон.

А вот и новый рассказ о "сакральной жертве", чтобы мы убедились в коварстве западных спецслужб и политиков.

Нарышкин не в первый раз принимает активное участие в постсоветский политике. Именно он в качестве представителя Владимира Путина в свое время пытался договориться о создании коалиции между молдавскими политиками, чтобы продолжить правление коммунистического лидера Владимира Воронина.

Именно он в 2014-м звонил Александру Турчинову и угрожал российской агрессией в случае, если Украина попытается остановить нападение России на Крым.

Но тогда Нарышкин занимал публичные должности, он также был председателем Государственной думы России. Когда глава разведывательной службы выступает с политическими обвинениями – это уже совсем другой диагноз.

Диагноз, который свидетельствует о том, что руководство находится в мире конспирологии и мятежей, и именно ими пытается объяснить политические процессы в мире. Путин не верит в народные революции. Он не допускает мысли, что кто-то может искренне бороться с коррупцией.

Задача Нарышкина – доказать, что убеждения Путина имеют под собой фактологическую основу и доказать это для российских граждан. Правда, никаких конкретных фактов в подтверждение своих слов Нарышкин не приводит, всегда только ссылается на источники, которые также не называет. И это отсутствие доказательств – лучшая иллюстрация искривленной картины реальности, в которой живет российское руководство и которую оно пытается навязать собственным гражданам и миру.

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