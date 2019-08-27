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Конспирация? Путин сменил фамилию

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В архивной выписке из Росреестра на бывшую квартиру Путиных в Санкт-Петербурге вместо фамилии президента РФ Владимира Путина появилось имя несуществующего Игоря Петровича Сергеева-Градского.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию, объяснив, зачем глава государства сменил фамилию, пишет "Собеседник".

"Я вам, честно говоря, не могу сказать, я просто не владею информацией – это первое. Второе: я не могу исключать – еще раз повторяю, не знаю точно, но не могу исключать, – что это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но в данном случае я предполагаю вслух", – сказал он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

При этом Песков подчеркнул, что точной информации у него нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин разозлил россиян утверждением, что уровень их доходов растет.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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филипп филипыч
филипп филипыч
вова петю не догнал пока еще. тот целую семью переименовал для мальдив))
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