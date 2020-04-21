Консервированная вода в СССР: для чего ее делали. Фото
Во времена СССР существовал необычный вид консервов, которые не шли в открытую продажу. Среди них была и консервированная питьевая вода.
Как пишет "Рамблер", данная вода была предназначена для моряков судов, потерпевших бедствие в открытом море.
Морякам, которые оказались в лодке, предлагали использовать консервированную воду только в крайних случаях. По возможности, они должны были собирать для питья дождевую воду.
Также консервированную воду выдавали подводникам.
На жестяной банке была указана температура хранения (от -35 до +66 градусов) и срок годности в два года.
Данный вид консервов готовили особым образом. Родниковую воду кипятили, добавляли аскорбиновую кислоту и только потом закатывали в банки.
Консервированной питьевой воды, кроме СССР, не было больше ни в одной другой стране мира.
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