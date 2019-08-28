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Конфуз Путина с мороженным: в России оправдали нелепую ситуацию

2.8т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли женщина, продавшая лидеру страны Владимиру Путину мороженое на авиасалоне МАКС, той же самой, которая сделала это два года назад.

Об этом написало издание "РИА Новости". Песков сказал, что "этот вопрос" нужно задавать не ему (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же ли это продавщица или не та же", – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин покупает мороженное в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин покупает мороженное в 2019 году

Скриншот

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Президент РФ Владимир Путин покупает мороженное в 2017 году

Президент РФ Владимир Путин покупает мороженное в 2017 году

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Путин, который угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым на авиасалоне МАКС, купил его у той же продавщицы, что и два года назад. В сети россияне предположили, что женщина – агент под прикрытием.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Нужно было пересчитать на публике сдачу. В спектакле должны участвовать все правдоподобно
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Сегодня - мороженщица, завтра - балерина, послезавтра - журналист. КГБ должен уметь всё.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Песков: но честно говоря ... После этого можно уже было не читать!
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