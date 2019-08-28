Конфуз Путина с мороженным: в России оправдали нелепую ситуацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли женщина, продавшая лидеру страны Владимиру Путину мороженое на авиасалоне МАКС, той же самой, которая сделала это два года назад.

Об этом написало издание "РИА Новости". Песков сказал, что "этот вопрос" нужно задавать не ему (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же ли это продавщица или не та же", – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин покупает мороженное в 2019 году Скриншот

Президент РФ Владимир Путин покупает мороженное в 2017 году Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Путин, который угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым на авиасалоне МАКС, купил его у той же продавщицы, что и два года назад. В сети россияне предположили, что женщина – агент под прикрытием.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.