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Конец Путина: России предрекли резкую смену власти

3.6тЧитать материал на украинском

Смена власти в России может произойти только путем дворцового переворота.

Такое мнение высказал известный российский политический обозреватель Дмитрий Галкин в интервью "Фактам". "Рано или поздно политическое недовольство перейдет в какие-то политические действия. И тогда мы сможем увидеть трансформацию режима. Но это будет именно трансформация режима, а не его снос в результате массового протестного движения", – подчеркнул он.

По его словам, о социальном взрыве пока речь не идет.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"А дворцовый переворот вполне возможен. Я думаю, что возможен даже не переворот, а некий дворцовый компромисс. То есть какие-то уступки власти по важным вопросам, поскольку этого требуют представители, опять-таки, ближайшего окружения власти", – пояснил Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей заявил, что в 2019 году в России начнутся массовые протесты, которые "похоронят" президента России Владимира Путина.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Идею создания Украины как федеративного государства еще в 1989 году подал Вячеслав Чорновил — один из основателей Народного руха Украины. В частности, он писал: «Вижу в состве Украинской Федеративной Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, гетьманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донеччина, Таврия (Черномория), а Крым — как независимого соседа, или автономную республику в союзе с Украиной. Каждая из этих земель будет иметь свой парламент… и свое земельное правительство, а двухпалатная… Центральная рада Украины будет гарантировать демократические права». Но скакунам этого не понять. Так же как и то, что при существующем государственном устройстве мира в Украине не достичь.
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