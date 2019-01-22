Конец Путина: России предрекли резкую смену власти

Смена власти в России может произойти только путем дворцового переворота.

Такое мнение высказал известный российский политический обозреватель Дмитрий Галкин в интервью "Фактам". "Рано или поздно политическое недовольство перейдет в какие-то политические действия. И тогда мы сможем увидеть трансформацию режима. Но это будет именно трансформация режима, а не его снос в результате массового протестного движения", – подчеркнул он.

По его словам, о социальном взрыве пока речь не идет.

Владимир Путин

"А дворцовый переворот вполне возможен. Я думаю, что возможен даже не переворот, а некий дворцовый компромисс. То есть какие-то уступки власти по важным вопросам, поскольку этого требуют представители, опять-таки, ближайшего окружения власти", – пояснил Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей заявил, что в 2019 году в России начнутся массовые протесты, которые "похоронят" президента России Владимира Путина.

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