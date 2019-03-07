Конь прокатил Путина задом наперед: опубликовано видео

Президент России Владимир Путин прокатился верхом в окружении женщин-всадниц накануне Международного женского дня.

Конь по кличке Вандер Вальс оказался строптивым и попятился назад вместе со своим наездником (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Коня остановила одна из женщин-кавалеристов. В батальоне объяснили, что Вандер Вальс, скорее всего, испугался журналистов и звука щелкающих затворов фотоаппаратов.

Владимир Путин на коне Скриншот видео

Путин поздравил сотрудниц батальона с Международным женским днем и отметил, что в правоохранительных органах в последнее время служат все больше представительниц прекрасного пола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адмирал США назвал Путина самым опасным человеком на планете.

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