Компания Danone сняла рекламу со стрелявшим по ВСУ на Донбассе актером Пореченковым. Видео
Французская компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова, который ранее перед камерами хвастался тем, что в 2014 году стрелял по украинским военным на Донбассе.
Соответствующий рекламный ролик опубликован на канале компании в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, в клипе Пореченков показывает на камеру бутылочку с пробиотиком и говорит: "Дома хорошо, а с Actimel еще лучше".
Стоит отметить, что группа компаний Danone больше двадцати лет является производителем и дистрибьютором продуктов питания. Ее заводы есть и в украинских городах Херсон и Кременчуг.
При этом, как известно, 30 октября 2014 года Пореченков посетил "ДНР" и выехал на позиции боевиков в районе Донецкого аэропорта. Там он произвел несколько выстрелов по позициям украинских защитников ДАП из крупнокалиберного пулемета.
По данному факту МВД Украины внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований, чтобы открыть на скандального актера с РФ уголовное производство, а Министерство культуры инициировало запрет на фильмы с Пореченковым.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял по украинским военным на Донбассе, сравнили с советской певицей.