Компания Danone сняла рекламу со стрелявшим по ВСУ на Донбассе актером Пореченковым. Видео

Марина Лисничук Новости России 08:51, 9.06.2020

Французская компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова, который ранее перед камерами хвастался тем, что в 2014 году стрелял по украинским военным на Донбассе.

Соответствующий рекламный ролик опубликован на канале компании в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в клипе Пореченков показывает на камеру бутылочку с пробиотиком и говорит: "Дома хорошо, а с Actimel еще лучше".

Пореченков в рекламе Danone
Скриншот

Стоит отметить, что группа компаний Danone больше двадцати лет является производителем и дистрибьютором продуктов питания. Ее заводы есть и в украинских городах Херсон и Кременчуг.

При этом, как известно, 30 октября 2014 года Пореченков посетил "ДНР" и выехал на позиции боевиков в районе Донецкого аэропорта. Там он произвел несколько выстрелов по позициям украинских защитников ДАП из крупнокалиберного пулемета.

По данному факту МВД Украины внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований, чтобы открыть на скандального актера с РФ уголовное производство, а Министерство культуры инициировало запрет на фильмы с Пореченковым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял по украинским военным на Донбассе, сравнили с советской певицей.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Добро пожаловать в Россию, или Ловите камни с неба

"Коронавирус никуда не исчез": Зеленский отказал украинцам в развлекательных мероприятиях

Вокруг смерти волонтера АТО разгорелся скандал: из больницы пропали паспорт и деньги

Канал в Керчи стремительно мелеет: в Крыму заявили об угрозе судоходству

Зеленский хочет изменить законодательство из-за первой леди: о чем речь