Распад России неизбежен по многим причинам, как и роспуск СССР. Вопрос лишь в сроках и исполнителях. Даже в кремлёвских кругах ощущают, что эпоха Путина подошла к концу и озабочены не просто проблемой "преемник", а изменением всей политики. При том, что Путин уселся на новый срок совсем недавно – в марте 2018 г. и истечёт он только в 2024 г.

В этом контексте показательно интервью Алексея Чадаева, советника спикера Госдумы Володина, опубликованное 14 января в эстонском издании "Postimees" с заголовком "От конфликта элиты и народа Россию удерживает только Путин". Основные его пожелания: РФ нужно отказаться от политики новых территориальных захватов и сосредоточится на модернизации своего жилищно-коммунального хозяйства. По выражению Чадаева: уже нужен президентом не Щирлиц, а мужик с гаечным ключом типа Лужкова, который наведёт порядок в ЖКХ, и он указывает на градоначальника Москвы Сергея Собянина. В унисон ему 16 января глава Роснано Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме назвал Россию "бедной и энергорасточительной страной".

Слова Чубайса с форума для своих оперативно разогнали в СМИ, а Захарова с Соловьевым устроили из них целую "бурю в стакане". Притом, что комментирование внутренней ситуации в РФ – это не служебная обязанность Маньки-провокации из МИД. Из Захаровой явно с дальним прицелом лепят политика, как и из Поклонской, влюблённой по собственному желанию в царя Николая II. В другой ситуации слова Чубайса восприняли бы как банальную констатацию очевидного факта. Могли бы и вовсе не заметить. Но в данный момент через Захарову и Соловьёва им стремятся придать вес и акцентировать на них внимание, для чего и устраивают "бурю в стакане" в надежде сделать из неё торнадо, которое выплеснется за его края.

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Эта "буря в стакане" всего лишь один из симптомов кризиса в Кремле. Признаки этого кризиса видны и во внешней политике. В их числе – неожиданно актуализированная за месяц тема возврата Курильских островов Японии и не менее неожиданное согласие МИД на допуск в Керчь франко-немецко-украинской комиссии для изучения вопроса как мост через пролив мешает судоходству. В их числе и загадочный приезд в Киев Ксении Собчак, якобы за интервью у шоумена Владимира Зеленского, который решил стать президентом. Но это лишь забавная и совсем не раскрученная легенда о том, что экс-кандидат Собчак решила пообщаться и обменяться опытом с действующим кандидатом Зеленским.

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Более реальная цель неожиданного приезда Собчак – это передача через неё одной из "башен" Кремля предложений по условиям вывода войск РФ из ОРДЛО. Адресатами могли быть как администрация Порошенко, так и штаб Тимошенко. Собчак в качестве вестового была выбрана, поскольку принадлежит к кремлёвской аристократии и не состоит на госслужбе, – это гарантирует солидность отправителя, но формально никого ни к чему не обязывает.

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КПРФ и смежная с нею "левая оппозиция" с осени 2018 г. стали громче чем обычно, кричать о кризисе, и именно в России, а не где-нибудь. На коммунистов, у которых кризис везде и всегда уже сто лет и до тех пор, пока они не возьму власть, можно было бы и не обращать внимания, если бы они не стали активно блокироваться на этой теме с группами "правой" и "белой" внедумской оппозиции. Слова "коммунисты" и "кризис" даже можно считать синонимами. Но на этот раз коммунистам крупно повезло, – в РФ действительно кризис с перспективой её официального роспуска как СССР или распада по факту. В этом с ними согласен и Кремль. В Википедии даже есть статья "Распад России" и похоже, что ФСБ её регулярно обновляет, но возможные сценарии не описывает. Недавнее обновление сделали 9 января, так что к распаду в ФСБ готовятся ответственно. Статьи в Википедии с этим названием есть ещё только на английской, арабском, армянском и украинском, но они текстуально не совпадают со статьёй на русском языке.

"Красная" и "белая" оппозиции правильно чувствуют, что в РФ кризис менеджмента, который начинает перерастать в политический кризис и перед ними открывается "окно" возможностей, которое они хотят совместно распахнуть по шире, так как по ряду причин не могут делать это по одиночке. Поэтому на митинге в Москве 20 января против возврата Курил "белогвардеец" Гиркин выступал под красным флагом "Левого фронта" Удальцова и КПРФ в одной компании с уволенным из РПЦ, но не лишённым сана Чаплиным, а также "навалятами" из "Другой России".

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В целом состав участников этого митинга очень похож на юношескую сборную Госдумы, которой позволили, наконец, попинать мяч на поле, где играют взрослые. "Партия дела", состоящая в основном из менеджеров военных заводов и бизнесменов, тоскующих по СССР и госзаказам, в этой юношеской команде занимает то самое место, которое в Госдуме отведено "Единой России" – объединяющего всех центра.

Союз фанатов Николая II с фанатами Ленина через сто лет выглядит комично, но в нём нет ничего противоестественного, поскольку и те, и другие, – сторонники автократии. Их борьбу после Октябрьского переворота можно сравнить с борьбой за власть двух разных династий за монопольное право на модернизацию разлагающейся империи. При этом обе династии боролись с демократами и со спонтанными крестьянскими восстаниями, а их программы модернизации принципиально не отличались. "Белые" не меньше "красных" хотели строить заводы и железные дороги, а также модернизировать армию, флот, и всю систему государственного управления, чтобы сохранить империю.

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По сути расхождение между ними было лишь в символике и в отношении к церкви. И те, и другие одинаково рассчитывали получить для этого кредиты и технологии из Европы, почему большевики и твердили о мировой революции. Но "красные" натворили таких дел, что Карл Каутский после оккупации ими в 1921 г. социал-демократической Грузии призывал правительства Европы к "социалистической интервенции против СССР". Это не было фигурой речи – во Франции и Германии у власти были социалисты, а в 1924 г. к ним добавились лейбористы, ставшие правящей партией в Великобритании. В коалиционном правительстве Финляндии главными были тоже социал-демократы, некогда поившие чаем Ленина, и не верившие до 1939 г., что СССР нападёт на них. "Начальником" Польши был старый социалист Юзеф Пилсудский, помнивший ещё народовольцев, брат которого Бронислав в 1887 г. проходил с Александром Ульяновым по делу о попытке покушения на Александра III. Президент США Вудро Вильсон к Октябрьскому перевороту тоже сразу отнёсся позитивно. Только с талантами Ленина можно было сначала поссориться со всеми этими людьми, чтобы потом годами прорывать международную изоляцию СССР.

В итоге сто лет спустя поклонники Ленина и Николая II оказались в ситуации, когда могут сообща играть против наследников Дзержинского и Берии, за что должны сказать: "Спасибо!" многим, включая ЦРУ и Би-Би-Си. Заявленные ими программы для РФ опять совпадают по-крупному: империя, жёсткий идеологизированный автократический режим, автаркия и новая национализация в экономике с приоритетом для военно-промышленного комплекса. По поводу национализации они сошлись, так как "белые", наконец, поняли, что имели в виду "красные", а те обещают на этот раз не забирать в казну парикмахерские и сапожные мастерские. В символике тоже возможен компромисс в виде двуглавого орла с серпом и молотом в лапах по образцу герба Австрии. Разорванные цепи на лапки ему тоже можно добавить – как символ освобождения РФ от компрадорско-олигархического режима Путина, как его начали называть некоторые радикально "красные". В Австрии у орла такие цепи символизируют её освобождение от нацистов.

Роль ведущей скрипкой в этом дуэте у "красных", так у них словарный запас больше, чем у "белых", которым кроме портрета царя, кадила и статистических выкладок до 1913 г. предъявить нечего. Даже если Поклонская пообещает отдаться каждому, кто вступит в РПЦ и полюбит Николая II, это мало поможет "белому делу". Но "красным" нужен кто-то в качестве гарантии, что сапоги опять не обобществят, квартиры не отберут, ГУЛАГ не восстановят и всё пройдёт без разных "головокружений от успехов". "Белые" на эту роль подходят, но "Партия дела" с ней справляется лучше, как нечто более современное, чем портрет Николая II. Поэтому "белые" ни раскрутиться, ни сами власть взять не могут, и вынуждены идти "прицепным вагоном" к "красным".

Логичны два вопроса: могут ли "красные" взять власть в РФ и выполнить заявленную ими программу. Могут, это даже не сложно технически, а вот с реализацией заявленной программы будут проблемы, и коммунистам придётся принять программы западников, восточников или самостийников, поскольку эти тренды сейчас определяют эволюцию РФ, о чём уже приходилось писать.

Никуда от них не деться, независимо от того, что сами коммунисты о себе воображают. Для взятия власти даже не надо заводить в Госдуму "Левый фронт" Удальцова в союзе с Гиркиным. Достаточно, чтобы на выборах 2021 г. в Госдуму большинство получили КПРФ с ЛДПР и создали коалиционное правительство. Политтехнологи такой сценарий просчитывали на выборах 2016 г. и предусмотрительно завели в Госдуму большинство из "Единой России", чем избавили ту от необходимости даже фантома коалиции. Вариант, что с Госдумой 7-го созыва до 2021 г. повторится ситуация с Верховной Рады 7-го созыва, и "единороссы" будут группами и поодиночке выходить из партии, как зимой 2013-2014 г. выходили регионалы, полностью исключить нельзя.

В условиях назревающего кризиса в РФ определённые силы вполне могут ничего не изобретать и повторить этот вариант без всякой магии чисел. Если политический кризис в РФ будет развиваться быстро, то такой повтор возможен, и если значимая часть "единороссов" перекочует в КПРФ и ЛДПР, то это позволит им создать коалиционное "красно-белое" правительство при здравствующем Путине ещё до выборов 2021 г. В такой ситуации Путин действительно будет играть роль буфера между элитой и народом, как это обозначил в своём интервью Чадаев. Разумеется, если сам он не успеет к этому времени стать ненавистным всем, подобно Януковичу.

ФСБ, как ведущая составная политического класса в РФ, вполне может запустить что-то вроде кальки с Майдана. Организуемые ею митинги "Не отдадим Курилы!" и митинги "навалят", показывают, что работа по разогреву публики ведётся системно, – нельзя проводить Майдан совсем без участия народа, а тот не может совсем уж безмолвствовать. Майдан, это всё-таки не съезд КПСС или "Единой России", и не пьеса Пушкина.

Но "красно-белое" или иными словами "лево-правое" правительство, оказавшись в РФ у власти со своей нынешней программой, от которой очень веет северокорейскими идеями Чучхе об опоре на собственные силы, будет перед выбором: забыть о ней или внедрять с той настойчивостью, с которой большевики внедряли "военный коммунизм". Результат в обоих случаях будет одинаковым – распад РФ. Различия будут только в скорости его и в формах.

В случае, если "красно-белые" начнут честно свою программу выполнять, то через 3-4 года спад производства и инфляция в РФ догонят и перегонят Венесуэлу. Если они при этом ещё и не откажутся от политики захвата новых кусков территорий, то это случится раньше и всё буде ещё больней, так как придётся вмешаться соседям, чтобы прекратить этот разбой. Интервенция НАТО, о которой мечтали два поколения советских людей, таки может случиться, но с участием отсутствовавшего в том сценарии Китая, а также другими неожиданностям. Очень вероятно, что большинство населения РФ встретит интервентов как освободителей. "Красно-белые" об этом догадываются, и поэтому уже клянутся все военные авантюры Путина прекратить, но Крым, Курилы и так далее не возвращать. Вот такая ленинская диалектика. В реальности это лишь сигнал: мы готовы к торгу и хотим узнать, что можно оставить себе, а откуда придётся уйти. К радости коммунистов этот торг и уходы растянется во времени, но им это не поможет. Программа "красно-белых" совпадает с трендом самостийности в РФ. На старте это даст им союзников, но очень скоро приведёт к распаду России. В условиях глобализации нельзя долго продвигать этот тренд в масштабах всей РФ, чтобы не привести её к развалу или в каменный век. Он и 200 лет назад давал такие же результаты, а сейчас их можно достичь быстрей. Если им этого очень хочется, то Ленин им в помощь.

Но руководство КПРФ не так глупо, как может показаться, а потому выберет второй вариант и выполнять заявленную им программу не станет. Ничего необычного в этом тоже нет, – коммунисты всю историю только тем и занимались, что изменяли своим идеям и программе. В этом случае они пойдут по пути троцкистов из СИРИЗЫ, управляющих Грецией с 2015 г. В лице СИРИЗЫ все, кто мечтал о хорошей и настоящей компартии, наконец, обрели такую в противовес откровенно сталинистской Компартии Греции. В Греции всё это, как и конкуренция двух и больше компартий, были возможны только благодаря "проклятой буржуазной демократии". СИРИЗА, вопреки своим предвыборным обещания, не вывела Грецию ни в землю обетованную, ни из ЕС и НАТО, и даже не стала печатать драхму вместо евро. В целом СИРИЗА делала всё то же самое, что делали до неё социалисты и Демократическая партия, и подобно им брала кредиты, которые не спешила погашать. СИРИЗА стала тем "правительством народного доверия", в 2015 г. ей доверяло около 40% греков, которое продолжило политику, проводившуюся тремя предыдущими "правительства недоверия". Всё это можно назвать очень глубоким ребрендингом с опровержением правила, что от перестановки слагаемых результат не меняется.

Приход к власти коалиции КПРФ с ЛДПР и других их аналогов, или одних "красных", станет тоже глубоким ребрендингом "Единой России", с тем отличием, что в Греции это произошло спонтанно, а в РФ эту замену готовят сознательно. "Красно-белые" продолжат почти всю политику "старой партии Путина", которая уверенно ведёт РФ к распаду. Ведёт так уверенно, что беспокоит этим "новую партию Путина". "Красные" и "белые" к осени правильно поняли, что в "партии Путина" обострилась борьба между западниками и восточниками, и они решили в неё включиться. При этом "красные" непроизвольно озвучивают политическую повестку самостийников. Благодаря этому КПРФ с ЛДПР улучшили свои результаты на выборах в регионах именно за Уралом, а теперь стремятся их закрепить и расширить на европейскую часть РФ посредством митингов "Курилы наши!". Самое время направить туда Симоненко со всеми его обкомами в качестве ДРГ, – эти точно ускорят распад РФ.

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