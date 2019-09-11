"Три вопроса": Зеленского обвинили в бездействии из-за договоров с Россией

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что приостановка процесса расторжения договоров между Украиной и Россией по СНГ вызывает вопросы.

Об этом он сказал в комментарии OBOZREVATEL. "То, что из 400 документов разорвали только 48, вызывает три вопросительных знака".

Комментируя факт постановки на паузу этого процесса, замминистра заметил, что ранее российская сторона высказывала претензии к "неправильному оформлению актов денонсации, отсутствию официальных уведомлений между министерствами иностранных дел и так далее".

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И все же, по мнению Туки, бездействие украинской стороны в этом вопросе настораживает.

"После смены власти звучит много заявлений, очень часто одни заявления противоречат другим. Поэтому покамест я нахожусь в выжидательной, наблюдательной позиции. Но, например, сегодня я увидел достаточно удивительную инициативу человека, который иронией судьбы оказался главой Комитета Верховной Рады по иностранным делам – господина Яременко. Он высказал идею о том, что для возобновления доверия между Украиной и Россией можно начать обсуждать вывод иностранных военных инструкторов с территории Украины". (Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН заявил, что для восстановления доверия и деоккупации Донбасса власти готовы обсуждать вывод американских инструкторов с территории Украины, – Ред.)

"У меня такая инициатива вызывает очередных три вопросительных знака", – признался замминистра.

Напомним, издание "Коммерсант" обратило внимание на тот факт, что после смены власти в стране фактически приостановлен процесс денонсации договоров с Российской Федерацией и с СНГ. Так, по состоянию на ноябрь 2018 года, как сообщил тогдашний глава МИД Павел Климкин, было денонсировано 48 документов из порядка 400.

Как писал OBOZREVATEL, 21 сентября 2018 года Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе.

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