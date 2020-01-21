"Колыба для Димона": в России нашли еще одно "райское место" Медведева

В России обнаружили еще одно роскошное поместье, которое связывают с экс-премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Как пишет "Собеседник", вторая по счету колыба расположена на склоне Волги в окрестностях ивановского Плеса на территории бывшей усадьбы Миловка.

Поместье принадлежит фонду "Дар", который находится под контролем однокурсников Медведева, а его семья – частый гость в Плесе.

"Собеседник"

"Площадь этой пастушечьей хибарки – чуть больше знаменской, 265,8 кв. метра, достроена она была к 2015 году и в документах указана как "Колыба" турбазы "Бережок" села Миловка. Рядом с ней – вышки спецсвязи ФСО", – говорится в публикации.

Также отмечается, что тот факт, что ремонт за госсчет вели на частном объекте фонда "Дар", подтверждает, что сам он был создан для обслуживания интересов Медведева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Медведев после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию подал в отставку. Причиной якобы послужило то, что Путин предложил изменить российскую Конституцию, передав полномочия назначать правительство от президента к Госдуме.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.