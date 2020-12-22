Колумбия поймала двух дипломатов РФ на шпионаже: россиян выдворили из страны. Фото

Дарья Дурова Новости России 01:09, 23.12.2020

Колумбия выслала из страны двух сотрудников посольства России, которых заподозрили в шпионаже.

Это произошло 8 декабря. У выдворенных был статус дипломатов, передает SEMANA.

По данным СМИ, одного из высланных зовут Александр Паристов, он сотрудник ГРУ, аккредитованный в Колумбии с 1 ноября 2017 года.

Второй – Александр Белоусов, член Службы внешней разведки России. Он прибыл на территорию Колумбии в январе 2019-го.

Предполагается, что граждане РФ собирали информацию о технологиях и критической инфраструктуре энергетического сектора страны. Колумбийские правоохранители следили за шпионами в течение двух лет.

РФ ответила на высылку двух российских дипломатов зеркально, потребовав отъезда двух сотрудников колумбийского посольства в Москве.

В МИД Колумбии подтвердили, что двоих сотрудников посольства РФ попросили покинуть страну из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Высланные из страны россияне
SEMANA

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российских дипломатов разоблачили в шпионаже уже многие страны мира.

  • 10 декабря стало известно, что Нидерланды выслали двух сотрудников российского посольства в Гааге. Их уличили в шпионаже.

  • Власти Словакии выдворили трех российских дипломатов, деятельность которых "противоречила Венской конвенции". Высланные дипломаты были сотрудниками спецслужб РФ.

  • В августе-2020 власти Австрии впервые решили объявить персоной нон грата дипломата из России, причем из-за обвинений в шпионаже.

  • Также в августе одного российского дипломата выслала Норвегия. Он работал в торговом отделе российского посольства.

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