Колумбия поймала двух дипломатов РФ на шпионаже: россиян выдворили из страны. Фото

Колумбия выслала из страны двух сотрудников посольства России, которых заподозрили в шпионаже.

Это произошло 8 декабря. У выдворенных был статус дипломатов, передает SEMANA.

По данным СМИ, одного из высланных зовут Александр Паристов, он сотрудник ГРУ, аккредитованный в Колумбии с 1 ноября 2017 года.

Второй – Александр Белоусов, член Службы внешней разведки России. Он прибыл на территорию Колумбии в январе 2019-го.

Предполагается, что граждане РФ собирали информацию о технологиях и критической инфраструктуре энергетического сектора страны. Колумбийские правоохранители следили за шпионами в течение двух лет.

РФ ответила на высылку двух российских дипломатов зеркально, потребовав отъезда двух сотрудников колумбийского посольства в Москве.

В МИД Колумбии подтвердили, что двоих сотрудников посольства РФ попросили покинуть страну из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Высланные из страны россияне SEMANA

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