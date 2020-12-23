Колумбия поймала двух дипломатов РФ на шпионаже: россиян выдворили из страны. Фото
Колумбия выслала из страны двух сотрудников посольства России, которых заподозрили в шпионаже.
Это произошло 8 декабря. У выдворенных был статус дипломатов, передает SEMANA.
По данным СМИ, одного из высланных зовут Александр Паристов, он сотрудник ГРУ, аккредитованный в Колумбии с 1 ноября 2017 года.
Второй – Александр Белоусов, член Службы внешней разведки России. Он прибыл на территорию Колумбии в январе 2019-го.
Предполагается, что граждане РФ собирали информацию о технологиях и критической инфраструктуре энергетического сектора страны. Колумбийские правоохранители следили за шпионами в течение двух лет.
РФ ответила на высылку двух российских дипломатов зеркально, потребовав отъезда двух сотрудников колумбийского посольства в Москве.
В МИД Колумбии подтвердили, что двоих сотрудников посольства РФ попросили покинуть страну из-за нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российских дипломатов разоблачили в шпионаже уже многие страны мира.
10 декабря стало известно, что Нидерланды выслали двух сотрудников российского посольства в Гааге. Их уличили в шпионаже.
Власти Словакии выдворили трех российских дипломатов, деятельность которых "противоречила Венской конвенции". Высланные дипломаты были сотрудниками спецслужб РФ.
В августе-2020 власти Австрии впервые решили объявить персоной нон грата дипломата из России, причем из-за обвинений в шпионаже.
Также в августе одного российского дипломата выслала Норвегия. Он работал в торговом отделе российского посольства.