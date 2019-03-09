"Беларусь превращается в колонию России": Лукашенко поймали на лжи

Республика Беларусь, которая входит в Таможенный союз с Россией, и без создания Союзного государства с ней превращается в колонию Кремля.

В стране продолжается насильственная русификация, она платит большие проценты за российские кредиты, так что речь о независимости Беларуси от России – всего лишь пустые разговоры президента Александра Лукашенко, написал в блоге на OBOZREVATEL первый глава парламента Беларуси Станислав Шушкевич.

"Лукашенко все время утверждает, что он за независимость Беларуси, хотя никаких шагов к ней я не вижу. Ну, кроме пустых разговоров. В Беларуси продолжается насильственная русификация, мы платим большие проценты за российские кредиты, и даже Лукашенко это признает. Он пошел на них ради спасения своей власти. Беларусь превращается в колонию России. А то, что они создали Союзное государство когда-то – это какая-то чепуха в рамках СНГ", – считает бывший политик.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

По его мнению, между Беларусью и Россией нужно выстроить политику, направленную на взаимные интересы обеих стран.

"Но некоторые уродливые формы уже стали нормой. Например, Союзное государство. Это очередная дребедень и посадочные места для бездельников на жалованье, а реальных проектов никаких нет. И пока твердость поступков не сменят эту безалаберщину, дела у Беларуси будут идти неважно. Например, средняя зарплата у нас в 3 раза меньше, чем в Латвии, Литве и Эстонии, которые стартовали с худших условий вначале 90х", – отметил Шушкевич.

По его словам, Лукашенко больше не зачем встречаться с Путиным. Это должны профессионалы или же премьер-министры.

"Лукашенко невежда в области экономики и он это неоднократно подтверждал. А все его встречи с Путином – это показухи, чтобы восславить их обоих. Мало того, что они на лыжах катаются и "принимают холодный душ", так еще гоняют туда-сюда самолеты и систему обслуживания. Это недобросовестное правление и злоупотребление государственными расходами", – резюмировал экс-политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские журналисты переврали его слова об объединительном референдуме с Россией.

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