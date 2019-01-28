Кох рассказал, когда Путин отдаст Курилы японцам

Российский президент Владимир Путин мог бы отдать Курильские острова Японии взамен на многомиллиардные инвестиции и отмену санкций. Такое мнение высказал бывший вице-премьер России Альфред Кох.

"Судя по тому, как он направо-налево раздает территории китайцам, я бы не удивился такому решению по поводу Курил. И поскольку вся пропагандистская машина у него в руках, то несколько месяцев разговоров по ТВ о том, какую замечательную комбинацию провел бы Путин, обменяв эти острова, например, на $100 млрд инвестиций в Дальний Восток, отмену санкций и передовые японские технологии, то россияне поддержали бы эту акцию", — сказал Кох в интервью OBOZREVATEL.

По его мнению, Япония готова за северную часть Курил и санкции отменить, и деньги инвестировать.

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"Решение вопроса по т.н. "северным территориям" в глазах японцев будет колоссальным внешнеполитическим успехом их правительства. В обмен на это они готовы на многое пойти, в том числе и на обострение с американцами. Японии в этом регионе нужна дружественная, в крайнем случае, нейтральная Россия. У них же идет серьезное экономическое и геополитическое противостояние с Китаем. Нормальные отношения с Россией для Японии играют важную роль", — отметил Кох.

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По словам экс-вице-премьера, на самом деле Курильские острова не имеют стратегического значения.

"Курилы только в пиаре играют большую роль. По факту там живет три с половиной человека, и стратегического значения эти острова не имеют. Раскрутили-распиарили этот вопрос еще задолго до прихода Путина к власти. А то, что сейчас против их передачи протестуют сахалинцы, ничего не означает. Велено им сейчас протестовать, цену набивают, поднимают ставки", — уверен Кох.

Как сообщал OBOZREVATEL, передача Курильских островов стала бы большим политическим успехом для Владимира Путина.

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