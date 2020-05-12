Бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох считает, что Россия может распасться при определенных обстоятельствах и первым регионом, который может отделиться, является Дальний Восток

В интервью "Гордону" он заявил, что экономически этот регион тяготеет к Китаю и Японии.

Альфред Кох назвал регион, который Россия может потерять первым 24smi

"Считаю, что по-прежнему очень серьезный сепаратистский потенциал на Северном Кавказе. Пока сепаратистские настроения придавлены обильным финансированием. Считаю, что неизбежно появление сепаратистских устремлений на Дальнем Востоке, потому что экономически этот регион, конечно, тяготеет к Китаю и Японии и слабо связан – транспортным и экономическим образом – с остальной Россией", – отметил Кох.

Он добавил, что "маленькая, тоненькая, построенная еще Александром III Транссибирская магистраль – это не то, что нужно всерьез обсуждать в XXI веке".

Бывший вице-премьер также отметил, что меньше всего подвержен сепаратизму Татарстан. "Я много лет жил на Волге, у меня полкласса были татары, и я прекрасно понимал, насколько они интегрированы в Россию, в ее культурную ткань, в ее историю. И не думаю, что там был потенциал создать отдельное государство", – пояснил Кох.

Как сообщал OBOZREVATEL, научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд спрогнозировал, что Россия вернет Украине Крым, однако это произойдет не при президенте Владимире Путине.

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