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13 мая • обновлено в 00:13
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Кох назвал регион, который Россия может потерять первым

2.7т
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Бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох считает, что Россия может распасться при определенных обстоятельствах и первым регионом, который может отделиться, является Дальний Восток

В интервью "Гордону" он заявил, что экономически этот регион тяготеет к Китаю и Японии.

Альфред Кох назвал регион, который Россия может потерять первым

Альфред Кох назвал регион, который Россия может потерять первым

24smi

"Считаю, что по-прежнему очень серьезный сепаратистский потенциал на Северном Кавказе. Пока сепаратистские настроения придавлены обильным финансированием. Считаю, что неизбежно появление сепаратистских устремлений на Дальнем Востоке, потому что экономически этот регион, конечно, тяготеет к Китаю и Японии и слабо связан – транспортным и экономическим образом – с остальной Россией", – отметил Кох.

Он добавил, что "маленькая, тоненькая, построенная еще Александром III Транссибирская магистраль – это не то, что нужно всерьез обсуждать в XXI веке".

Бывший вице-премьер также отметил, что меньше всего подвержен сепаратизму Татарстан. "Я много лет жил на Волге, у меня полкласса были татары, и я прекрасно понимал, насколько они интегрированы в Россию, в ее культурную ткань, в ее историю. И не думаю, что там был потенциал создать отдельное государство", – пояснил Кох.

Как сообщал OBOZREVATEL, научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд спрогнозировал, что Россия вернет Украине Крым, однако это произойдет не при президенте Владимире Путине.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Альфред Кох
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни, вам новына, шоб от жизни не отстали: 12 мая 2020 г. Судоверфь "Звезда" осуществила спуск на воду первого российского танкера «Владимир Мономах» типа "Афрамакс" на газомоторном топливе. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. ___ обосранци, гуглите фото танкера...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ще вам разъяснение: Танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания и соответствует высоким стандартам экологической безопасности. Длина судна - 250 м, ширина 44 м, дедвейт 114 тыс. тонн, скорость 14,6 узла, ледовый класс ICE-1А. В портфеле "Звезды" уже 12 заказов на суда такого типа. Танкеры "Афрамакс" - первые суда такого типа, построенные в России. ***************************************************************************************** Судостроительный комплекс "Звезда" создаётся в городе Большой Камень Приморского края консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.____ какелоты, а чо построили?
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Frом U$А
Frом U$А
Кох пророк? Кавказ xpeн выгонишь из России, а уж ДВ тем более.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Frом U$А, Коху тоже надо жить...
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