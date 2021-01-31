Власти РФ испугаются протестов? Обухов назвал условие

Если в Москве на улицы выйдет миллион человек, а в Санкт-Петербурге 300 тысяч человек, ОМОН окажется бессильным.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Вот тогда власть испугается реально, и никто ничего не сможет сделать. Никто не будет никого бить, ничего не будет", – заявил он.

"Если бы в Петербурге вышло 200-300 тысяч человек, я не знаю, что бы делал ОМОН. Его бы просто снесли. Все зависит от массы. В Москве эта масса должна равняться примерно миллиону человек. Чтобы она заполнила все – и Красную площадь, и Тверскую, и все вокруг Кремля", – сказал Обухов.

В то же время он заметил, что арест оппозиционера Алексея Навального не является достаточной предпосылкой для такого масштабного протеста. Кроме того, необходим организатор.

"Кто это будет организовывать? И выйдет ли этот миллион? Я очень сильно сомневаюсь, что сейчас в Москве готов выйти миллион. Пока что нет серьезных предпосылок. Может быть, через полгода-год они уже появятся, но ради Навального вряд ли", – подытожил оппозиционер.

Полную версию блиц-интервью с Германом Обуховым скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, 23 января во многих городах России прошли протесты в поддержку Алексея Навального, который был арестован. Новые акции протеста запланированы на воскресенье, 31 января.