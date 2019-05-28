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/Новости России

Когда уйдет Путин: Киселев назвал два условия

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Транзита власти в Российской Федерации в 2024 году не произойдет.

Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал журналист и телеведущий Евгений Киселев. "Когда я читаю рассуждения разных политологов о том, что в 2024 году в России произойдет транзит власти и к нему надо готовиться, мне хочется начать истерически смеяться", - признался он.

Владимир Путин выступает на военном параде 9 мая 2019 года

Владимир Путин выступает на военном параде 9 мая 2019 года

Официальный сайт президента России

По словам журналиста, смена власти в России возможна лишь в двух случаях: в случае "катастрофических экономических неурядиц" либо в случае "мощного протестного движения", которое бы объединило разные слои общества. Ни первого, ни второго "на горизонте не видно", - констатировал Киселев.

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Он предположил, что формальные основания для продления власти Владимира Путина после окончания его нынешней президентской каденции будут найдены. Например, могут быть внесены соответствующие изменения в Конституцию РФ либо для Путина будет создан другой пост и "он будет по-другому называться".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Нынешний президентский срок Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно Конституции страны он больше не имеет права избираться на высший государственный пост.

  • Британский политолог, эксперт по российской политике Марк Галеотти заявил, что Путин намерен уйти из власти и уже подыскивает себе преемника.

  • Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден: Путин не покидает свой пост из-за страха за свою безопасность.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Евгений Киселев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Хуснуллина Мария
Хуснуллина Мария
Огрoмнoe cпacи6o вceм тeм, ктo пoказaл мне чyдo-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁7pn2f8 Прoсто пpoйдя проcтой опроc полyчилa почти полyгодoвyю зapплaту)) Пoльзyйтесь, пока ecть вoзможнocть=)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Мразь права...животные закатайте губу))
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