Когда уйдет Путин: Киселев назвал два условия

Транзита власти в Российской Федерации в 2024 году не произойдет.

Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал журналист и телеведущий Евгений Киселев. "Когда я читаю рассуждения разных политологов о том, что в 2024 году в России произойдет транзит власти и к нему надо готовиться, мне хочется начать истерически смеяться", - признался он.

Владимир Путин выступает на военном параде 9 мая 2019 года Официальный сайт президента России

По словам журналиста, смена власти в России возможна лишь в двух случаях: в случае "катастрофических экономических неурядиц" либо в случае "мощного протестного движения", которое бы объединило разные слои общества. Ни первого, ни второго "на горизонте не видно", - констатировал Киселев.

Он предположил, что формальные основания для продления власти Владимира Путина после окончания его нынешней президентской каденции будут найдены. Например, могут быть внесены соответствующие изменения в Конституцию РФ либо для Путина будет создан другой пост и "он будет по-другому называться".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нынешний президентский срок Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно Конституции страны он больше не имеет права избираться на высший государственный пост.

Британский политолог, эксперт по российской политике Марк Галеотти заявил, что Путин намерен уйти из власти и уже подыскивает себе преемника.

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден: Путин не покидает свой пост из-за страха за свою безопасность.

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